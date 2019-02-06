Fatih Terim, Maicon'a böyle veda etti

Suudi Arabistan’ın All-Nassr Saudi takımına kiralanan Maicon Roque, antrenman öncesi arkadaşlarıyla vedalaştı ve sezonun geri kalanı için başarılar diledi.

Fatih Terim, Maicon'a böyle veda etti

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı stoperi Maicon'u Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El Nasr'a kiraladı. Maicon Roque, antrenman öncesi arkadaşları ve hocası Fatih Terim'le vedalaştı ve sezonun geri kalanı için başarılar diledi.

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Fatih Terim, Maicon'a böyle veda etti

2017/2018 sezonunda Brezilya ekibi Sao Paulo'dan Galatasaray'a transfer olan Maicon, Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a 1,5 yıllık kiralanmasının ardından, kişisel sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. Brezilyalı stoper paylaşımında, "Sevgili Galatasaraylılar bir buçuk yıl önce aranıza katıldığımda, bana göstereceğiniz sevginin böylesine büyük ve samimi olacağını düşünemezdim. Beni aileden aileden biri olarak gördünüz, hep sahiplendiniz. En zor anlarımda elimden tutup, beni ayağa kaldırdınız. Ben de her zaman en iyisini yapmak için çabaladım, Galatasaray formasını giyme onurunu yaşadığım her an bu sevginin karşılığını vermek için mücadele ettim.

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Fatih Terim, Maicon'a böyle veda etti

Her antrenmanda, her maçta sizin sevginizin kıymetini bilerek daha iyisi için çalıştım. Mayıs ayında kazandığımız şampiyonluğu hayatımın sonuna dek en güzel hatıralarımdan alarımdan biri olarak kalbimde taşıyacağım. Ve biliyorum ki; teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarım, sezon sonunda bu onuru sizlere tekrar yaşatacak. Ben de tüm kalbimle kalbimle onları desteklemeye devam edeceğim. Bugün, bir buçuk yıllığına aranızdan ayrılıyorum. Türkiye’deki maceram boyunca yanımda olan teknik direktörümüz Sn. Fatih Terim ile yardımcılarına, takım arkadaşlarıma, kulübümüzün çalışanlarına ve Galatasaray’ın büyük taraftarına çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum!" ifadelerini kullandı.

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