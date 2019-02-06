Fatih Terim, Maicon'a böyle veda etti

Her antrenmanda, her maçta sizin sevginizin kıymetini bilerek daha iyisi için çalıştım. Mayıs ayında kazandığımız şampiyonluğu hayatımın sonuna dek en güzel hatıralarımdan alarımdan biri olarak kalbimde taşıyacağım. Ve biliyorum ki; teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarım, sezon sonunda bu onuru sizlere tekrar yaşatacak. Ben de tüm kalbimle kalbimle onları desteklemeye devam edeceğim. Bugün, bir buçuk yıllığına aranızdan ayrılıyorum. Türkiye’deki maceram boyunca yanımda olan teknik direktörümüz Sn. Fatih Terim ile yardımcılarına, takım arkadaşlarıma, kulübümüzün çalışanlarına ve Galatasaray’ın büyük taraftarına çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum!" ifadelerini kullandı.