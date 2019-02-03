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Fatih Terim maçın ardından babası için Adana'ya koştu

Fatih Terim maçın ardından babası için Adana'ya koştu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında dün Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da maçın ardından teknik direktör Fatih Terim, babasının rahatsızlığı için Adana'ya uçtu.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2019 08:46 - Güncelleme: 03-02-2019 08:46

Fatih Terim, babası Talat Terim'in rahatsızlığı sebebiyle Alanyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısına katılmadan Adana'ya gitti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babasının rahatsızlığı nedeniyle özel uçakla Adana'ya gitti. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na geçen Terim, özel uçakla Adana'ya geldi. Adana Havalimanı'nda yeğenleri tarafından karşılanan tecrübeli teknik adam, daha sonra Acıbadem Adana Hastanesi'ne geçti.

Babasının durumu ciddi
Terim'in babasının durumununu ciddiyetini koruduğu belirtildi. Talat Terim'in yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.

Fatih Terim'in kızları Merve Terim Çetin sosyal medya hesabından, 'Dayan Dedem' paylaşımında bulunurken, Buse Terim ise paylaştığı bir fotoğraftara 'Dua' yazdı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Adana'ya geldi. Adana Havalimanı'nın VIP çıkışından özel aracıyla babası Talat Terim'in tedavi gördüğü özel hastaneye hareket eden Terim, kendisinden 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunanlara teşekkür etti.

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