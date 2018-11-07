Fatih Terim için olay sözler: Kovduğun adam şu anda oynar

"KOVARAK YOLLADIĞIN UMUT ŞU ANDA OYNAR": Galatasaray ikinci yarıda reaksiyon gösteremedi. Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede bu futbol Galatasaray santrfor eksikliğini yaşadı. Bu maç Galatasaray’ın en çok forvet aradığı maç olabilir. Galatasaray'ın ciddi bir santrfor eksiği var. Drogba, Burak vardı forvette dedik ama onları geçtim şu anda Kayseri'deki Umut Bulut olsa bile olur. Galatasaray'ın devre arasında en az 2 oyuncuya ihtiyacı var. Umut Bulut şu anda Galatasaray'da oynar. Kovarak yolladığın oyuncu, şu anda Galatasaray'da 11 oyuncusu olarak oynar.