Fatih Terim için olay sözler: Kovduğun adam şu anda oynar

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında Galatasaray deplasmanda Almanya'nın Schalke 04 takımına 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 4'üncü dakikada Burgstaller ve 57'nci dakikada Uth kaydetti. Bu sonuçla Schalke 04 puanını 8'e yükseltti ve haftayı ikinci sırada noktaladı. Galatasaray ise 4 puanla üçüncü sırada kaldı. Spor yorumcusu Mehmet Demirkol canlı yayında mücadeleyi değerlendirdi. İşte o sözler:
"3 GÜNDE NEREDEN NEREYE GELDİK": Cuma günü derbide oley, oley çekiliyor, 5 mi, 6 mı olacak derken, bir anda beraberlik oluyor ve korkunç bir travma oluyor. Sonra Schalke maçıyla birlikte, 3 günde nereden nereye geldik. Oyuncu almak lazım ama önce de oyuncu boşaltmak lazım. Feghouli bu maçta da kullanılamayacaksa, hele de o kontratla tutulmasının anlamı yok.
"KOVARAK YOLLADIĞIN UMUT ŞU ANDA OYNAR": Galatasaray ikinci yarıda reaksiyon gösteremedi. Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede bu futbol Galatasaray santrfor eksikliğini yaşadı. Bu maç Galatasaray’ın en çok forvet aradığı maç olabilir. Galatasaray'ın ciddi bir santrfor eksiği var. Drogba, Burak vardı forvette dedik ama onları geçtim şu anda Kayseri'deki Umut Bulut olsa bile olur. Galatasaray'ın devre arasında en az 2 oyuncuya ihtiyacı var. Umut Bulut şu anda Galatasaray'da oynar. Kovarak yolladığın oyuncu, şu anda Galatasaray'da 11 oyuncusu olarak oynar.
''MAÇIN YILDIZI YOK'': Maçın yıldızı kim diye sorsak, iki takımdan da bir yıldız söyleyemeyiz. Yıldız oyuncu arayışı olsa, Konoplyanka oynardı zaten.
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