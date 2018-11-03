Fatih Terim Fırat Aydınus'un yüzüne tükürdü!

Olaylı biten Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bitiş düdüğünün ardından Fatih Terim, Hakem Aydınus'un suratına tükürdü.

Fatih Terim Fırat Aydınus'un yüzüne tükürdü!

2-2 berabere biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası VAR incelemesinin ardından Ndiaye, Jailson ve Soldado kırmızı kart, Belhanda sarı kartla cezalandırıldı.

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Fatih Terim Fırat Aydınus'un yüzüne tükürdü!

SURATINA TÜKÜRDÜ: Derbiye sahada oynanan futboldan çok maç sonunda yaşanan olaylar damga vurdu. Maçın ardından saha içi karışırken Fatih Terim, soluğu hakem Fırat Aydınus'un yanında aldı. Kararlarından dolayı Fırat Aydınus'u eleştiren Fatih Terim, FIFA kokartlı hakemin suratına tükürdü.

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Fatih Terim Fırat Aydınus'un yüzüne tükürdü!

''MAÇIN ÖNÜNE GEÇMEK İSTER'': Fatih Terim, maç sonu röportajında da hakem Aydınus ile ilgili çok sert konuştu; "Oyuna baktığımız zaman Fırat'a kadar ve Fırat'tan sonra diye bakabiliriz. İlk yarı öne geçen, ikinci yarıda ikinci golü bulan, goller kaçıran bir Galatasaray var. Hoşuna gitmedi Fırat'ın. O genelde maçın önüne geçmek ister. Çok centilmence gidiyordu maç.".

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Fatih Terim Fırat Aydınus'un yüzüne tükürdü!

''HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'': "Bundan sonrası çok enteresan. Geçen hafta VAR'da Barış Şimşek vardı, bu hafta da Barış Şimşek. Demek ki başkası yok. Tarık Ongun ve Ali Palabıyık var. 7 tanesi tacı ve faulü görmedi. Hakkımı helal etmiyorum. Ne benim, ne camiamın, ne takımımın, ne ekibimin kimse hakkını yiyemez. Üstlerine şikayet etsem, arkalarında duracağı için en iyisi Allah'a havale etmek. Bu karara kadar 1 tane çirkin hareket var mıydı oyuncular arasında. Maçın skorunu bir tarafa bıraktık. 2-2'yi de zor kurtardık, 3-2 de olabilirdi. Burada fark yapacağımızı bekliyorduk".

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