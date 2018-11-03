Fatih Terim Fırat Aydınus'un yüzüne tükürdü!

''MAÇIN ÖNÜNE GEÇMEK İSTER'': Fatih Terim, maç sonu röportajında da hakem Aydınus ile ilgili çok sert konuştu; "Oyuna baktığımız zaman Fırat'a kadar ve Fırat'tan sonra diye bakabiliriz. İlk yarı öne geçen, ikinci yarıda ikinci golü bulan, goller kaçıran bir Galatasaray var. Hoşuna gitmedi Fırat'ın. O genelde maçın önüne geçmek ister. Çok centilmence gidiyordu maç.".

''HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'': "Bundan sonrası çok enteresan. Geçen hafta VAR'da Barış Şimşek vardı, bu hafta da Barış Şimşek. Demek ki başkası yok. Tarık Ongun ve Ali Palabıyık var. 7 tanesi tacı ve faulü görmedi. Hakkımı helal etmiyorum. Ne benim, ne camiamın, ne takımımın, ne ekibimin kimse hakkını yiyemez. Üstlerine şikayet etsem, arkalarında duracağı için en iyisi Allah'a havale etmek. Bu karara kadar 1 tane çirkin hareket var mıydı oyuncular arasında. Maçın skorunu bir tarafa bıraktık. 2-2'yi de zor kurtardık, 3-2 de olabilirdi. Burada fark yapacağımızı bekliyorduk".