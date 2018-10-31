Fatih Terim biletini kesti! Ocakta kesin gidiyor

Sezon başında Suudi Arabistan'a transferi yetişmeyen Maicon'un bir türlü toparlanamaması Fatih Terim'i kızdırdı. Tecrübeli teknik adam o günden sonra sürekli her an gidecekmiş gibi davranan adeta misafir havalarına bürünen sambacının ipini çekti.

Fatih Terim biletini kesti! Ocakta kesin gidiyor

Spor Toto Süper Lig'de 10.hafta maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, bir yandan sakatlarla boğuşurken diğer yandan performansıyla hayal kırıklığı yaratan futbolcularla... Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, beklentilerin altında kalan oyunculara yönelik kullandığı ve genç isimlere dönebileceğinin sinyalini verdiği belirtildi.

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Fatih Terim biletini kesti! Ocakta kesin gidiyor

SİNAN KREDİSİNİ AZALTIYOR: Sinan Gümüş sözleşme bekliyor. Fatih Terim de yokluklar yüzünden Sinan'ı oynatmaktan geri kalmıyor. Genç futbolcu ise şu ana kadar verilen şansları iyi kullanmaktan çok uzakta. Sinan eğer devre arasına kadar kendisini daha fazla gösteremezse yeni sözleşme tam anlamıyla hayal olacak. Sinan'ın, G.Saray'da sürekli oynamasına rağmen milli takıma çağrılmaması da cabası.

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Fatih Terim biletini kesti! Ocakta kesin gidiyor

MAICON'UN İPİNİ ÇEKTİ: Sezon başında Suudi Arabistan'a transferi yetişmeyen Maicon'un bir türlü toparlanamaması Fatih Terim'i kızdırdı. Tecrübeli teknik adam o günden sonra sürekli her an gidecekmiş gibi davranan adeta misafir havalarına bürünen sambacının ipini çekti.

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Fatih Terim biletini kesti! Ocakta kesin gidiyor

KESİN GİDİYOR: Maicon için Al Hilal ile görüşmeler devam ederken devre arasında takımdan ayrılması kesin gözüyle bakılıyor.

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