Fatih Terim biletini kesti! Ocakta kesin gidiyor

Spor Toto Süper Lig'de 10.hafta maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, bir yandan sakatlarla boğuşurken diğer yandan performansıyla hayal kırıklığı yaratan futbolcularla... Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, beklentilerin altında kalan oyunculara yönelik kullandığı ve genç isimlere dönebileceğinin sinyalini verdiği belirtildi.

SİNAN KREDİSİNİ AZALTIYOR: Sinan Gümüş sözleşme bekliyor. Fatih Terim de yokluklar yüzünden Sinan'ı oynatmaktan geri kalmıyor. Genç futbolcu ise şu ana kadar verilen şansları iyi kullanmaktan çok uzakta. Sinan eğer devre arasına kadar kendisini daha fazla gösteremezse yeni sözleşme tam anlamıyla hayal olacak. Sinan'ın, G.Saray'da sürekli oynamasına rağmen milli takıma çağrılmaması da cabası.