Fatih Terim 3 yıldızın biletini kesti: 3 yeni isim gelecek!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim takımda 3 yıldızın biletini keserken giden oyuncuların yerine 3 futbolcu gelecek.
Ocak ayında yapılacak bu transfer harekatına bütçe yaratmak için üç isimle yolların ayrılması planlanırken transfer edilmek istenen oyuncular listesinin başında da üç yıldız futbolcunun olduğu gelen bilgiler arasında.
GİDECEKLER
Sofiane Feghouli
G.Saray'ın en yüksek maaş alan oyuncusu konumundaki Feghouli, vurdum duymaz tavırları ile Fatih Terim'in gözünden düşeli uzun zaman alıyor. Son haftalarda forma bulmasının en büyük nedeni olarak oyuncunun satışı için parlatılmak istenmesi gösteriliyor.
Feghouli, Galatasaray forması ile bu sezon 8 maça çıkarken gol ya da asist katkısında bulunamadı.
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