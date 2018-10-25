Fatih Terim 3 yıldızın biletini kesti: 3 yeni isim gelecek!

Yaz transfer dönemini UEFA FFP yüzünden durgun geçiren Galatasaray, ocak ayında bu durumu telafi ederek takımın eksiklerin tamamlamak istiyor.

Fatih Terim 3 yıldızın biletini kesti: 3 yeni isim gelecek!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim takımda 3 yıldızın biletini keserken giden oyuncuların yerine 3 futbolcu gelecek.

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Fatih Terim 3 yıldızın biletini kesti: 3 yeni isim gelecek!

Ocak ayında yapılacak bu transfer harekatına bütçe yaratmak için üç isimle yolların ayrılması planlanırken transfer edilmek istenen oyuncular listesinin başında da üç yıldız futbolcunun olduğu gelen bilgiler arasında.

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Fatih Terim 3 yıldızın biletini kesti: 3 yeni isim gelecek!

GİDECEKLER

Sofiane Feghouli
G.Saray'ın en yüksek maaş alan oyuncusu konumundaki Feghouli, vurdum duymaz tavırları ile Fatih Terim'in gözünden düşeli uzun zaman alıyor. Son haftalarda forma bulmasının en büyük nedeni olarak oyuncunun satışı için parlatılmak istenmesi gösteriliyor.

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Fatih Terim 3 yıldızın biletini kesti: 3 yeni isim gelecek!

Feghouli, Galatasaray forması ile bu sezon 8 maça çıkarken gol ya da asist katkısında bulunamadı.

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