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Fatih Sultan Mehmet'in babası II.Murat kimdir eşi kimdi?

Fatih Sultan Mehmet'in babası II.Murat kimdir eşi kimdi?

Fatih Sultan Mehmed'in babası kimdir, hangi padişah Fatih'in babasıdır soruları yeni dizi Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi ile tekrar akıllara geldi. Fatih Sultan Mehmed'in babası 2. Murad'tır. II. Murat kimin oğludur, annesi kimdir... İşte 2. Murad’n çocukları, eşleri ve bilinmeyenleri…

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Eklenme Tarihi: 01-04-2018 17:10 - Güncelleme: 01-04-2018 17:10

Çelebi Sultan Mehmed’in oğlu, Fatih Sultan Mehmed’in babası olan II. Murad’ın çocukluğu Amasya’da geçti. Şahzadelik eğitimini ise Bursa’da aldı. Haberimizin devamında II. Murad hakkında merak edilenleri öğrenebilirsiniz. İşte 2. Murad’n çocukları, eşleri ve bilinmeyenleri…

II. MURAD KİMDİR: Bazı kaynaklara göre 1402’de, bazılarına göre ise 1404’te Amasya’da dünyaya geldi. İlk çocukluk yılları Amasya’da geçti. 1410’da babasıyla Bursa’ya gelerek orada saray eğitimi aldı. 1415’te lalası Yörgüç Paşa gözetimi altında merkezi Amasya’da bulunan ve devletin doğu sınırında olması dolayısıyla büyük stratejik önemi olan Rum ve Danışmendiye eyaleti valisi olarak görevlendirildi. Tahta çıkıncaya kadar 6 yıl bu görevi yaptı. Amasya aynı zamanda çok önemli bir Anadolu kültür merkeziydi ve bu merkezde bilim ve din alimleri, şairler ve mutasavvıflarla meclisler tertip edip şehrin kültür hayatına destek sağlayıp katıldı. 1416’da bölgesi askeri başında Börklüce Mustafa’nın İzmir ve Saruhan tarafında çıkardığı ayaklanmaların bastırılmasında görev aldı. 1418’de sonraki lalası Hamza Bey ile Çandaroğullarından Samsun’u aldı.

Zamanında Venedik donanmasıyla harp edildi. Selanik yeniden fethedildi. Düzmece Mustafa isyanı oldu ve bu isyanı bastırdı. 1422’de İstanbul’u muhasara etti. 1423’de Mora yeniden alındı. 1428’de Germiyan Beyliği Osmanlılara katıldı. Venedik ve haçlılara karşı Güvercinlik zaferi kazanıldı. 1430’da Selanik yeniden alındı. 1438’de Bosna’ya hâkim olundu. 1439’da Belgrat muhasara edildi. 1443’de haçlılara karşı İzlâdi Derbendi zaferi kazanıldı.1444 Temmuz’unda Segadin antlaşması yapıldı, fakat haçlılar sözlerinde durmadılar. İkinci Murad küçük yaştaki oğlunu tahta çıkarınca, ümide kapılarak Osmanlı topraklarına girdiler. Oğlu İkinci Mehmed (Fatih) ordunun başına babasını başkumandan tayin etti. Kasım 1444’de Varna Zaferi kazanıldı. Varna Zaferinden sonra İkinci Murad tekrar tahta geçti. 1445’de Mora’ya ve Arnavutluğa sefer açtı. 1448 senesinin Ekiminde haçlılar yeniden saldırdılar. Bu defa da İkinci Kosova Zaferi kazanıldı. 1451 senesinde Sultan Murad bütün esirlerini salıverdi. 47 yaşında olduğu halde Edirne Sarayında vefat etti.

Murat’ın babası Mehmet’in ölümünden sonra saltanat davası güden şehzadeler dolayısıyla üç yıl süren büyük bir bunalım izlendi. 1421 yılında tahta çıkan II. Murad’ın saltanatı 30 yıl sürmüş, 1451 yılında vefatı ile son bulmuştur.

EŞLERİ

Hüma Hâtûn – Fatih Sultan Mehmed’in annesi.
Hatice Halime Hatun – Candaroğlu İsfendiyar Bey’in torunu.
Mara Hatun – Sırbistan Despotu Yorgo Bronkoviç’in kızı, Fatih’in üvey annesi.

ERKEK ÇOCUKLARI

Şehzade Büyük Ahmed
Şehzade Alaaddin
Şehzade Mehmed
Şehzade Orhan
Şehzade Hasan
Şehzade Küçük Ahmed

KIZ ÇOCUKLARI

Hatice Hatun
Fatma Hatun
Şehzâde Hatun
Erhundi Hatun

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