Fatih Sultan Mehmet'in annesi Hatice Alime Hüma Hatun kimdir, ölüm tarihi

Fatih Sultan Mehmet'in annesi Hatice Alime Hüma Hatun kimdir, kaç yaşında be neden vaefat etmiştir soruları izleyicinin aklına takıldı. Daha ilk bölümden milyonları ekran başına kilitleyen Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi İstanbul'u fetheden Fatih'in hayatını yaşadıklarını ve tarihtekini yerini anlatıyor. İşte merak edilenler...

FATİH ANNESİ HÜMA HATUN KİMDİR: Hatice Alime Hüma Hatun, konduğu yere zenginlik ve mutluluk getirdiğine inanılan efsanevi Hüma kuşu misali, Osmanlı'ya saadet getiren kutlu bir annedir. ihan sultanı olan Fatih'in son saltanatını göremeden, 1449 yılında vefat eder.

Fatih Sultan Mehmed’in annesi olan Hüma Hatun, 1449 yılında vefat etmiştir. 6. Osmanlı padişahı Sultan II. Murat'ın eşi ve Fatih Sultan Mehmed’in annesi olan Hüma Hatun hakkındaki bilgiler oldukça sınırlıdır. 1449 yılında vefat eden Hüma Hatun'un mezarı Bursa'dadır.

FATİH'İN DÜNYAYA GELİŞİ: Büyük Evliya Hacı Bayram Veli'nin Sultan II. Murat'a verdiği "Bu şehri sen de ben de göremeyeceğiz ama beşikteki şehzade 'Fatih' olacak ..." müjdesi annesi Hüma Hatun'un gayretini bir kat daha arttırır. Henüz beşikte iken Fatih'in üstüne titrer, tahsil ve terbiyesini Muhammedi aşkla nakış nakış işler. Bu anlamda annesi, Fatih'in ilk fikir ve ilim terbiyecisi olur. Oğlunun eğitiminin en üstün şekilde olması için, devrin sadece en büyük alimlerini değil aynı zamanda ahlaken en sağlam, amelen en muttaki ve her bakımdan en kıymetli hocalarının da Şehzade Mehmet'inin yetiştirilmesinde rol almasını sağlar. Mehmet'ini, başta Akşemseddin olmak üzere Molla Gürani, Molla Fenari ve Şeyh Sinan gibi mümtaz alimlere emanet eder. Hocalarından, disiplinin elden bırakılmamasını, onu cesaretli ve fetih ruhuyla yetiştirmelerini ister.

Geleceğin Fatihi'ni, kurduğu bu şefkat ve otorite dengeleriyle yetiştirir. Daha gencecik bir delikanlı iken evladına gözünden sakınırcasına davranmaz.