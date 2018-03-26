Fatih Sultan Mehmed'in kardeşi Orhan kimdir? Hayatı ve ölümü

Şehzade Orhan kimdir? Osmanlı tahtının bir diğer adayı olan Şehzade Orhan, Konstantinopolis’te İmparator Konstantinos’un esiridir. Osmanlı’da iç karışıklığa sebep olma ihtimaline karşılık Osmanlı İmparatorluğu her sene Bizans’a yüklüce bir meblağ verip onu sınırları dışında tutmaktadır. Ancak Murad Han’ın ölmesi işleri değiştirir, tahta geçme sırasının kendisine geldiğini düşünür. Bu uğurda herkesle özellikle de Mehmed’le savaşmaya hazırdır.

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başlaması ile birlikte Şehzade Orhan kimdir? Orhan Çelebi ne zaman nasıl öldü? gibi sorular da merak edilmeye başladı. İşte Şehzade Orhan’ın bilinmeyenleri…ŞEHZADE ORHAN KİMDİR?



Orhan Çelebi ya da Şehzade Orhan 1412’de doğmuş ve 29 Mayıs 1453, İstanbul’da ölmüştür. Beşinci Osmanlı padişahı I. Mehmet’in (Çelebi Mehmet) ağabeyi olan ve kız kardeşi Sultan Fatma Hanım ile birlikte Bizans’a rehin olarak yollanan Şehzade Kasım Çelebi’nin oğlu. Ali Şah, Cihan Şah, Vali Han ve Buğa Han isimlerinde Dört oğlu vardı.