Fatih Sultan Mehmed'in kardeşi Orhan kimdir? Hayatı ve ölümü

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başlaması ile birlikte Şehzade Orhan kimdir? Orhan Çelebi ne zaman nasıl öldü? gibi sorular da merak edilmeye başladı. İşte Şehzade Orhan’ın bilinmeyenleri…

Fatih Sultan Mehmed'in kardeşi Orhan kimdir? Hayatı ve ölümü

Şehzade Orhan kimdir? Osmanlı tahtının bir diğer adayı olan Şehzade Orhan, Konstantinopolis’te İmparator Konstantinos’un esiridir. Osmanlı’da iç karışıklığa sebep olma ihtimaline karşılık Osmanlı İmparatorluğu her sene Bizans’a yüklüce bir meblağ verip onu sınırları dışında tutmaktadır. Ancak Murad Han’ın ölmesi işleri değiştirir, tahta geçme sırasının kendisine geldiğini düşünür. Bu uğurda herkesle özellikle de Mehmed’le savaşmaya hazırdır.

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Fatih Sultan Mehmed'in kardeşi Orhan kimdir? Hayatı ve ölümü

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başlaması ile birlikte Şehzade Orhan kimdir? Orhan Çelebi ne zaman nasıl öldü? gibi sorular da merak edilmeye başladı. İşte Şehzade Orhan’ın bilinmeyenleri…ŞEHZADE ORHAN KİMDİR?

Orhan Çelebi ya da Şehzade Orhan 1412’de doğmuş ve 29 Mayıs 1453, İstanbul’da ölmüştür. Beşinci Osmanlı padişahı I. Mehmet’in (Çelebi Mehmet) ağabeyi olan ve kız kardeşi Sultan Fatma Hanım ile birlikte Bizans’a rehin olarak yollanan Şehzade Kasım Çelebi’nin oğlu. Ali Şah, Cihan Şah, Vali Han ve Buğa Han isimlerinde Dört oğlu vardı.

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Fatih Sultan Mehmed'in kardeşi Orhan kimdir? Hayatı ve ölümü

Bizans İmparatorluğu sürekli Orhan Çelebi’yi Anadolu'ya gönderip ayaklanma çıkartma tehdidinde bulunuyor, bunun yapılmaması karşılığında Osmanlı’dan haraç alıyordu. Fatih Sultan Mehmed, bu parayı son iktidarı döneminde kesti.Orhan Çelebi, İstanbul’un II. Mehmed tarafından kuşatılması sırasında 600 kadar adamı ile şehrin Osmanlıya karşı savunmasında yer aldı. Adamlarını Yedikule’nin deniz tarafındaki surları ile Yenikapı’ya doğru olan sur silsilesinde konuşlandırdı.

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Fatih Sultan Mehmed'in kardeşi Orhan kimdir? Hayatı ve ölümü

Şehzade Orhan İstanbul düştükten sonra keşiş kılığında şehri terk etmeye çalışırken yakalanıp idam edildi.

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