Fatih Portakal'ı kızdıran olay! Eksik olsun gitmem

Ünlü haber spikeri Fatih Portakal bir etkinlik için gitmek istediği Kanada gezisi konsolosluk engeline takıldı.
Konsolosluktan vize işlemleri için sorulan soruları gereksiz ve incitici bulan Fatih Portakal bu uygulamaları protesto ederek Kanada'ya gitmeyeceğini twitter hesabından yaptığı açıklama ile bildirdi.
Portakal ifadeleri kullandı:
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