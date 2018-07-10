Fatih Portakal'dan tatil paylaşımı

Tatiline devam eden FOX TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. "ÜLKEDE DÜNYADA NE OLMUŞ BİTMİŞ BİLMEMEK"



FOX TV spikeri Fatih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden tatil paylaşımında bulundu. Kendi fotoğrafını paylaşan Portakal, "Sadece bakmak. Kafa karışıklığı yaşamamak. Yetişme derdinde olmamak. Zamanı unutmak. Kendine etrafına istediğin vakti ayırmak. Hiçbir şeye dertlenmemek. Ülkede dünyada ne olmuş bitmiş bilmemek. Huzurla yaşamak..." ifadelerini kullandı.

