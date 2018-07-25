Fatih Portakal'dan olay Meral Akşener mesajı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kurultayla ilgili olarak bugün yeni bir açıklama yaptı. Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Akşener, "Kurultayda aday olmama kararım kesindir" ifadelerini kullandı.

Akşener, "Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim." dedi.

Akşener'in kararına ünlü spiker Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Portakal, "Türkiye siyasetinde eşine az rastlanır karar MeralAkşener’in kesin dille aday olmayacağını açıklaması.Senaryosu önceden yazılmış hamle değilse doğru yapmış! İsteneni veremedi, koltuğu bırakması doğal; yapabilen gelsin anlayışı. Başarısızlığını göremeyen başka siyasilere yanıt gibi" yazdı.

İşte o tweetler: