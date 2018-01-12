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Fatih Portakal'dan olay Gül yorumu! Canlı yayında dayanamayıp...

Fatih Portakal'dan olay Gül yorumu! Canlı yayında dayanamayıp...

Fox Tv Ana haber sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasındaki KHK gerilimini değerlendirirken kendini tutamayıp canlı yayında güldü.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2018 11:28 - Güncelleme: 12-01-2018 11:28

Fox Tv Ana haber sunucusu Fatih Portakal, Erdoğan ile Abdullah Gül'ün KHK ile ilgili karşılıklı açıklamalarına  haber bülteninde yer verdi. Durumu değerlendirirken dayanamayıp gülen Fatih Portakal satır aralarını iyi takip ettiklerini belirtti.

Portakal, "Görüyorsunuz siyaset nelere kadir... Bir zamanlar düşman olanlar şimdi dost kol kola giriyorlar ama yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bir zamanlar kol kola gidenler hatta bir şarkıda var AK Parti'nin beraber yürüdük biz bu yollarda" deyip gülmeye başladı.

BİRBİRLERİNDEN HAZ ETMİYORLAR: Ardından kaldığı yerden konuşmasına devam eden Portakal, "Dostmuş gibi görünselerde birbirinden haz duymuyorlar. Birlikte yürüdükleri dostlar ve arkadaşları... Beraber yürüdük biz bu yollarda artık başkasıyla yürünecek" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 12 Ocak 2018 11:49 Sen kime uşaklık ediyorsun portakal.çok sadık bir uşak olduğunu görüyoruz.karşılığında ne alıyorsun onu merak ediyoruz

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