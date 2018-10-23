Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'andımız' tepkisi: Cesaretsiz lider

Türkiye'nin yoğun gündeminde önce MHP Lideri Bahçeli devamında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan da Bahçeli gibi Cemal Kaşıkçı, af konusu, andımız ve ittifak meselesine değinirken Türkiye'nin gündeminin belirleyen konularda karşılıklı atışmalar yaşandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bozulan AKP MHP ittifakı, af teklifi, andımız tartışması gibi gündemdeki hiçbir önemli konuya girmedi. FOX Ana haber spikeri Fatih Portakal ise 'andımız' konusundan hiç bahsetmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

''CESARETSİZ LİDER''

Fatih Portakal, resmi Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı; ''Meclis’te CHP Lideri konuşuyor flaş olarak verebilecek henüz daha etkili cümlesi yok. CHP’de bu konuşma metinlerini kim hazırlıyor? “Andımız” meselesine girme cesareti gösteremeyen bir ana muhalefet lideri var TR’de. CHP liderinin gerekçesi ne olabilir ki acaba? Olsa olsa oy kaygısı ve esas olan cesaretsizlik.''

