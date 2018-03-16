Fatih Portakal'dan ilginç öneri! Biraz geçmişte kaldı ama...

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, 2019 yılında yapılacak seçimler için yeni bir öneri sundu. Portakal konuyla ilgili haberi sunduktan sonra şaibe iddialarına karşı en iyi çözümün eski uygulama parmak boyası olduğunu belirtti.

Fatih Portakal şunları söyledi:

"YSK'ya şöyle bir önerimiz olacak. Parmak boyası gelebilir mi acaba? Biraz geçmişte kaldı ama parmak boyası şart gibi. Mükerrer oy iddialarının önüne geçebilir. Bunu yaparsanız güzel olur. Şaibeyi ortadan kaldırmak gerekiyor."

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