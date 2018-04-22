CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili için Fatih Portakal, "partilerin birbirlerinin oyununu bozmaya" çalışıyorlar diye tweet attı.

Portakal tweetinde İYİ Parti'nin seçime girebilmek için yaptığı transfere "oyunun kuralı kalmadı" yorumunu attı. Portakal, "cumhur ittifakının" CHP'nin hüllesiyle muhalefetten gol yediğini ileri sürdü.