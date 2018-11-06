Fatih Portakal'dan canlı yayında Cihangir İslam itirafı!

FOX TV'de sunduğu haber bülteninde gündem yaratan sözlere imza atan Fatih Portakal'dan bu kez bir itiraf geldi. Portakal, Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'ın 15 Temmuz konuşmasıyla ilgili "Bunları utanarak söylüyorum" deyip otosansür uyguladıklarını açıkladı. Fox TV Ana Haber'i sunan gazeteci Fatih Portakal, Saadet Parti İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, hakkında soruşturma açılan konuşmasını yayınlayamadıklarını ve bunun otosansür olduğunu söyledi.

SANSÜR KOYDUK MAALESEF: Canlı yayında bir özeleştiri yapacağını söyleyerek açıklamada bulunan Portakal, "Bu haberi izlerken Cihangir Bey'in hakkında hangi sözlerden dolayı soruşturma başlatıldığını öğrenemediniz, o sözleri duyamadınız ama bir soruşturmanın açıldığını öğrendiniz. Sansür koyduk kendimize maalesef. Çünkü başımıza ne geleceğini bilmediğimiz için otosansür yaptık, itiraf ediyorum" dedi.

BU SÖZLERİ VERECEK OLURSAK...Aynı sözleri soruşturma açılmadan önce paylaştıklarını söyleyen Portakal, "Bugün bu sözlere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Bu sözleri verecek olursak, bu sözleri basın yoluyla yayıyorlar diyerek bizim hakkımızda da soruşturma açılma ihtimalini düşündük. Bir vekile açılabiliyorsa, bize de açılabilir diye düşündük ve otosansür uyguladık. Utanç verici bir olay. Bunları utanarak söylüyorum" dedi.

İSLAM HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI: İslam hakkında, Twitter'daki paylaşımları nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesindeki "Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile 215. maddesindeki "suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma açılmıştı.