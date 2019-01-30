Fatih Portakal kaç yaşında aslen nereli? Emekli oldu koltuğu bırakıyor

FOX TV'nin ana haber anchormani Fatih Portakal bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Ünlü sunucu twitterına bir fotoğrafını ve elinde tuttuğu belgeyi koydu. Fatih Portakal 'koltuğu bırakmanın zamanı geldi' diyerek emekliliğini duyurdu. İşte şaşırtan paylaşım.

Fatih Portakal twitter hesabına aynen şunları yazdı:

-E artık koltuğu bırakmanın zamanı gelmiş anlaşılan. Gelmesini bildiğin gibi gitmesini bilmek de önemli !🙋‍♂️ Tekaütlüğüm hayırlı olsun... pic.twitter.com/N0Tmh00DGZ

— fatih portakal (@fatihportakal) 30 Ocak 2019

Tekaüt ne demek? : Fatih Portakal attığı paylaşımda pek bilinmedik bir kelime kullanınca yeni nesil takipçileri tam olarak ne dediğini anlamadı. Tekaüt 'emeklilik' anlamına geliyor. Yani Fatih Portakal artık bir SGK emeklisi olduğunu duyuruyor.

Ana haberi bırakacak mı? : Fatih Portakal'ın paylaşımına bakılacak olursa anchormanlik döneminin sonuna geldiği sinyalini veriyor. Ancak şu an için alınmış bir karar yok. Fatih Portakal'ın emeklilik planları arasında eşinin çiftliği önemli rol oynuyor.

Fatih Portakal kaç yaşında? : 1968 doğumlu olan Fatih Portakal, hiç göstermese de 51 yaşında. Aslen Nazilli'li olan Fatih Portakal'ın eşinin ismi Armağan Portakal. Çiftin çocukları bulunmuyor.