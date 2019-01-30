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Fatih Portakal eşi Armağan Portakal kimdir mesleği ne?

Fatih Portakal eşi Armağan Portakal kimdir mesleği ne?

FOX Ana Haber'in sunucusu Fatih Portakal emekli olacağını 'koltuğu bırakmanın zamanı geldi' diye yazdığı twitle sosyal medyadan duyurdu. Son günlerin konuşulan isimlerinden biri olan Fatih Portakal'ın emeklilik planları arasında eşinin çiftliği önemli rol oynuyor. Peki kimdir Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal, ne iş yapıyor, yaşı kaç?

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 12:30 - Güncelleme: 30-01-2019 12:30

FOX TV'nin ana haber anchormani Fatih Portakal bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Ünlü sunucu twitterına bir fotoğrafını ve elinde tuttuğu belgeyi koydu. Fatih Portakal 'koltuğu bırakmanın zamanı geldi' diyerek emekliliğini duyurdu. İşte şaşırtan paylaşım.

Fatih Portakal twitter hesabına bugün aynen şunları yazdı: -E artık koltuğu bırakmanın zamanı gelmiş anlaşılan. Gelmesini bildiğin gibi gitmesini bilmek de önemli !🙋‍♂️ Tekaütlüğüm hayırlı olsun...

Ana haberi bırakacak mı? : Fatih Portakal'ın paylaşımına bakılacak olursa anchormanlik döneminin sonuna geldiği sinyalini veriyor. Ancak şu an için alınmış bir karar yok. Fatih Portakal'ın emeklilik planları arasında eşinin çiftliği önemli rol oynuyor.

Fatih Portakal kaç yaşında? : 1968 doğumlu olan Fatih Portakal, hiç göstermese de 51 yaşında. Aslen Nazilli'li olan Fatih Portakal'ın eşinin ismi Armağan Portakal. Çiftin çocukları bulunmuyor.

Tekaüt ne demek? : Fatih Portakal attığı paylaşımda pek bilinmedik bir kelime kullanınca yeni nesil takipçileri tam olarak ne dediğini anlamadı. Tekaüt 'emeklilik' anlamına geliyor. Yani Fatih Portakal artık bir SGK emeklisi olduğunu duyuruyor.

FATİH PORTAKAL'IN EVLİLİĞİ : Fatih Portakal ile eşi Armağan Portakal 1997 yılında evlendiler. 20 yılı deviren evliliklerinde çocukları olmayan çift, birbirlerine hayli düşkünler.

Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal'ın çiftçilikten önce İstanbul'da çok başarılı bir iş hayatı vardı. 1992 yılında başladığı çalışma hayatında Armağan portakal, Türkiye'nin önemli firmalarında pazarlama bölümlerinde üst düzey yöneticilik yaptı. Fatih Portakal henüz şöhret olmamışken eşi üst düzey yönetici olarak iş dünyasında biliniyordu.

Armağan Portakal'ın yaşamı eşi tanınan bir anchorman olunca değişti. Plazalardaki yoğun çalışma hayatına bir nokta koymaya karar veren Armağan Portakal, İzmir'in Seferihisar İlçesi'nde satın aldığı araziyle, hayatında yepyeni bir döneme başladı.

Üzerinde zeytin ağaçları bulunan araziye 'genç güçlü' anlamına gelen 'Torlak Çiftliği' adını koyan Portakal, yıllardır sürdürdüğü şehir hayatından tarım ve toprak hayatına geçiş yaptı. Armağan Portakal, ilk olarak var olan zeytinlerin yanına yenilerini dikti. Tavuk yetiştirip arıcılık yaptı.

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