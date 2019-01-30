Fatih Portakal emekli oldu 'koltuğu bırakma vakti' dedi haberi duyurdu

FOX TV'nin ana haber anchormani Fatih Portakal bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Ünlü sunucu twitterına bir fotoğrafını ve elinde tuttuğu belgeyi koydu. Fatih Portakal 'koltuğu bırakmanın zamanı geldi' diyerek emekliliğini duyurdu. İşte şaşırtan paylaşım.
Fatih Portakal twitter hesabına bugün aynen şunları yazdı: -E artık koltuğu bırakmanın zamanı gelmiş anlaşılan. Gelmesini bildiğin gibi gitmesini bilmek de önemli !🙋♂️ Tekaütlüğüm hayırlı olsun...
Fatih Portakal kaç yaşında? : 1968 doğumlu olan Fatih Portakal, hiç göstermese de 51 yaşında. Aslen Nazilli'li olan Fatih Portakal'ın eşinin ismi Armağan Portakal. Çiftin çocukları bulunmuyor.
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