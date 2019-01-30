Fatih Portakal emekli oldu 'koltuğu bırakma vakti' dedi haberi duyurdu

Ana haberi bırakacak mı? : Fatih Portakal'ın paylaşımına bakılacak olursa anchormanlik döneminin sonuna geldiği sinyalini veriyor. Ancak şu an için alınmış bir karar yok. Fatih Portakal'ın emeklilik planları arasında eşinin çiftliği önemli rol oynuyor.