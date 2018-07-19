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Fatih Oflaz'ın taciz ettiği kızı kimdir Şira Oflaz annesi ve abisini...

Fatih Oflaz'ın taciz ettiği kızı kimdir Şira Oflaz annesi ve abisini...

MTV ve Eurosport'un sahibi Fatih Oflaz öz kızıyla cinsel ilişki iddiası kesinleşince hapis cezası aldı. Fatih Oflaz'ın kızı Şira Oflaz 1992 doğumlu. Fatih Oflaz'ın oğlu ise ilk eşinden. Cinsel istismarda bulunduğu kızı Şira Oflaz ise ikinci karısı Aslı Kocaoğlu'ndan dünyaya geldi.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 10:59 - Güncelleme: 19-07-2018 11:31

Fatih Oflaz ve ailesi korkunç bir olayla gündeme oturdu. Çatısı altında MTV, National Geographic , Eurosport , RTL gibi bir çok kanalı barındıran Oflaz Medya'nın sahibi Fatih Oflaz'ın öz kızı Şira Oflaz'ı 7.5 yaşından 15 yaşına kadar taciz ettiği resmen kanıtlandı ve 18 yıl hapis cezası verildi.

Fatih Oflaz'ın 8 yıl cinsel birliktelik yaşayarak istismar ettiği öz kızı ikinci eşi Aslı Kocaoğlu'ndan dünyaya geldi. Fatih Oflaz'ın ilk eşi hastalık sebebiyle yaşamını yitirmiş. Fatih Oflaz'ın bu evliliğinden Uraz Oflaz isminde bir oğlu var. Son eşi Monica Oflaz'dan da bir oğlu olan Fatih Oflaz, tek kızı olan Şira Oflaz'ı boşandıktan sonra kendisine kalmaya geldiğinde istismar etmiş. Şira Oflaz 1992 yılında dünyaya gelmiş. Annesi Aslı Oflaz ile babası Fatih oflaz 2006 yılında boşanmışlar. 

(Fatih Oflaz şirketinin 50. yılında kızı Şira Oflaz ve kızkardeşi Esra Oflaz Güvenkaya ile objektiflere böyle yansımıştı.)

Öz kızını cinsel olarak istismar eden MTV, Eurosport gibi birçok eğlence ve tematik kanalın Türkiye temsilcisi olan Fatih Oflaz 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih Oflaz'ın kızı intiharı denemiş :  Yaşadığı istismar nedeniyle psikolojik tedavi gören genç kızın üç kez intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Mahkeme salonunda, zaman zaman ağlama krizleri geçirdiği belirtilen Fatih Oflaz’ın kızı şunları söyledi: “Babam her zaman despot bir insan oldu. Söylediği her şeyin yapılması gerekiyordu. 7,5 yaşımdan 15 yaşıma kadar sürekli istismara uğradım. Babamla annem ayrıldıktan sonra ben hep annemin zoruyla babamın evine gitmek zorunda kalıyordum."

Babam, annem ve abim... : "Yıllarca buna sesimi çıkarmadım. Çoğunlukla sanki bir şey olmamış gibi yaşamayı tercih ediyordum. O dönemden itibaren gece uykularım hiç rahat olmadı. Hep kâbusla uyandım. Babamdan, beni babamın evine gönderen annemden, buna engel olmadığı için abimden ve karşı koymadığım için kendimden nefret ettim."

Psikyartristin anlattıkları kan dondurdu: İstismar davasında mahkemeye çağırılan Psikiyatrist hekim Turgut Kundakçı tedavi sürecinde yaşadıklarını hakimlerin huzurunda şöyle anlattı:
-“Mağdur genç kız ile görüşmeye başladıktan tam 9 ay sonra bana ‘güvenliğimi sağlarsanız babamla yüzleşmek istiyorum’ diye söyledi. Ben de bunu yapabileceğimi söyleyince 30 Eylül 2014’te babasıyla bir terapi seansı yaptık. Terapi sırasında mağdur babasına durumu anlatamayınca ben Fatih Oflaz’a 8-13,5 yaş arasında kendisinin cinsel istismarına maruz kaldığını bana ilettiğini söyledim."

-"Fatih Oflaz bunu kabul etti. Hatta bir süre Amerika’ya gidip 4 seans terapi gördüğünü söyledi. Fatih Oflaz kendisiyle ilgili de bazı bilgiler verdi. Bu özel bir bilgidir ve hekim olduğum için açıklamam doğru olmaz ancak sanık Fatih Oflaz yurt dışında 4 kez psikoterapiye gittiğini, bu konuyu orada ilk kez açtığını, konunun kızını taciz etmesi ile ilgili olduğunu ilk kez orada bana söyledi. Hatta kendisi bunun sebebi olan çocukluğunda başına gelen bir olayı da orada (Amerika’da) anlatmış. Kendisi benden iyileşmek adına talepte bulundu."

-"Tedavisine benimle devam etmek istediğini söyleyince kızı tepki gösterdi. ‘Benim kurduğum olumlu bir ilişkiyi elimden almak istiyorsun’ diyerek kızdı. Mağdur kızın babasından istediği tek şey tekrar normal baba kız ilişkisini yakalayıp yakalayamayacağını görmekti. Fatih Oflaz gayet pozitifti. Kızına ‘aramız iyi olacak’ dedi. Mağdurun bana anlattığı her şey travmatik bellek ile uyumluydu. Travmatik bellek hiçbir zaman değişmez. Fatih Oflaz’ın kızıyla yüzleştiğinde ‘ben sana iyi bir baba olamadım’ deyip ağladığını hatırlıyorum.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ÇARESİ YOK 19 Temmuz 2018 12:01 ALLAHTAN ÖNCE BURADA KODESTE YATARAK ÇEKER,!!!!

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