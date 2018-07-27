Fatih Oflaz'ın 41 yıllık sırrı ifşa oldu!

MTV, Eurosport ile birlikte çok sayıda tematik ve eğlence kanalının yayın haklarının sahibi olarak bilinen medya patronu Mehmet Fatih Oflaz 7.5 ile 15 yaşları arasında öz kızını istismar etmişti.

Yıllarca süren bu durum yaşadıklarına anlam vermeye çalışan mağdur kız çocuğunun taşıdığı yükü kaldıramayacağı boyutlara varmıştı. Dahası 8 yıl kadar süren istismarın izleri silinememişti. Mağdur çocuğun tam üç kez intihar girişimlerine varan krizlerine yıllar süren terapi seansları eşlik etti.

Dahası 15 yaşına kadar yaşadıklarını birinci dereceden yakınları; anneannesi, annesi, üvey ağabeyi ve yakın arkadaşları dahil birçok kişiye anlatan küçük çocuk, aile içinde bir tür “Kasaba sırrı” olan bu acı gerçeği üniversiteyi bitirme çağına geldiğinde mahkemeye taşımıştı.

MAHKEME 22.5 YIL HAPİSE HÜKMETTİ

Mahkeme Mehmet Fatih Oflaz'ı çocuğuna yaptıkları nedeniyle 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıp, cezasının 18 yıl 9 ay hapis olarak uygulanmasına hükmetti. Mağdur çocuğun avukatları tüm duruşmalar boyunca baba Oflaz’ın tutuklanmasını talep etti. Ancak mahkeme bu talepleri hep reddetti. 17. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıklarken de Oflaz’ın tutuklanmasına gerek olmadığını, çünkü “Sanığın duruşmaya katılıp savunma yaptığını” ve “Sabıkasız” olduğunu belirtti. Oflaz hakkında sadece “Yurt dışına çıkış yasağı” uygulandı. Oflaz hakkındaki o dosya ve verilen karar halen tartışılıyor. Çünkü Oflaz karardan hemen sonra Türkiye'den kaçtı. Kimilerine göre üçüncü eşinin de yaşadığı İspanya’da.. Bazı bilgilere göre ise Amerika’da…

SADECE BİR DURUŞMAYA KATILDI

Mağdur çocuğun hem ailesi hem yakınları hem de avukatları mahkemenin kararına tepkili. Avukat Fatih Volkan mağdurenin zarar görmemesi için yıllardır büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü olayla ilgili, “Her şeyden önce medyadaki herkesten bir ricam var. Mağdurun yarasını kanatacak şekilde ismini ve fotoğrafını kimse kullanmasın” diyor. Ardından ekliyor: “Mehmet Fatih Oflaz’a verilen ceza çok az çünkü işlediği suç, çok uzun süre devam etmiş ve tekrar eden bir suçtur. Ayrıca mahkeme Oflaz’ın 22 yıl 6 aylık hapis cezasında indirime giderken, ‘duruşmaya katıldığını” söylüyor. Bu adam sadece bir tek duruşmaya katıldı. Mahkeme neden böyle bir karar verdi. Anlamış değiliz.“

‘YAKALAMA KARARI İSTİYORLAR’

Fatih Volkan, bu karara tepkisini dile getirirken şunları anlatıyor: “Zaten hemen İstinaf Mahkemesi’ne dilekçemizi verdik. Oflaz hakkında hemen yakalama kararı çıkarılmasını istiyoruz. Yurt dışına kaçmasından sonra mahkemenin hemen yakalama kararı vereceğine de inanıyoruz. Adalete güveniyoruz. Yargılama bittiğinde sanığa çok daha büyük bir ceza çıkacağına inanıyoruz.”

BURADA YAZILANLARI AİLESİ BİLE BİLMİYOR

Fatih Volkan’ın itiraz dilekçesi verdiği İstinaf Mahkemesi'nin kısa süre içinde dosyayı görüşüp, itirazı incelemeye başlaması bekleniyor. Mehmet Fatih Oflaz’ın kızına istismarı ile ortaya çıkan yeni bilgilerse çok daha dikkat çekiyor. Zira; Mehmet Fatih Oflaz’ın birinci dereceden yakınlarından bile sakladığı ilginç bir sicili olduğu ortaya çıktı.

1970'Lİ YILLARA DAYANIYOR İLK TANIŞIKLIK

Mehmet Fatih Oflaz’ın uzun süre yurt dışında kaldığı biliniyor. Zaten bunu yargılandığı mahkemede de, “Parlak” iş hayatı ve kariyerinin bir parçası olarak anlatmıştı. Meğer Oflaz’ın mahkeme ve polis ile ilk tanışıklığı yetmişli yıllara kadar uzanıyormuş. Dahası Oflaz’ın burada ilk kez yazılacak olan bu sicilini evlendiği ikinci eşi A.K. ile İspanya vatandaşı üçüncü eşi M.O. ile çok yakınındaki isimler bile bilmiyor.

17 YAŞINDA 14 YAŞINDAKİ İTALYAN ÇOCUĞU İSTİSMAR

Habertürk'ün haberine göre, Oflaz daha 17 yaşındayken “istismar” suçlamasıyla gözaltına alınmış ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkmış. Hem de 14 yaşında olan İtalyan vatandaşı Valeria Montuori adlı çocuğu istismar suçlamasıyla...

İddiaya göre; Mehmet Fatih Oflaz lise öğrencisi olduğu yıllarda, sık sık dönemin ruhuna uyan gece kulüplerine gidiyordu. Bu gidişlerin birinde de İtalyan vatandaşı 14 yaşındaki Valeria Montuori ile tanıştı ancak bu tanışıklığın sonunda Mehmet Fatih Oflaz kendisini gözaltında buldu. Valeria Montuori ve ailesi Oflaz’dan “İstismar” suçlamasıyla şikâyetçi oldu. Polis devreye girdi ve gözaltına alındı. Olay büyüyünce hem Mehmet Fatih Oflaz’ın babası Yaşar Oflaz hem de Valeria Montuori’nin babası Bario Montuori görüşmeye başladılar. Amaçları sorunu çözmekti.

İSTİSMAR SONRASI EVLİLİK KARARI

Valeria’nın babası Mario sonra kızını alıp, Roma’ya götürdü. Ancak yine de Mehmet Oflaz hakkında İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Ancak Oflaz’ın babası Yaşar Oflaz oğlunu iddia edilen suçtan kurtarmak için canhıraş uğraşıyordu. Baba Mario Montuori ile ile sık sık görüşüp çözüm yolu arıyordu. Bu görüşmelerin sonunda iki aile çocukların evlenmesi yoluyla sorunu çözmeye karar verdi. Baba Yaşar Oflaz Montuori Ailesi'ni ikna etmek için İtalya’ya kadar gitmişti. Sonuçta duruşma için birlikte İstanbul’a döndüler.

MAHKEME BAŞKANI’NDAN İRONİK NASİHAT

Montuori ve Oflaz aileleri “Evlensinler” formülünde uzlaşmıştı. Mehmet Fatih Oflaz, 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Mahkeme Başkanı Talip Güran'dı. İki tarafın aileleri de duruşma salonundaydı. Avukatlar mahkeme heyetine iki gencin evlenmeye karar verdiğini bildirdi.

Mahkeme Başkanı Talip Güran, Valeria Montuori’ye ne yapmak istediğini sordu. Valeria, tercüman eşliğinde İtalyanca “Mehmet’i seviyorum. Evlenmek İstiyorum” dedi. Duruşma sonunda evlenme işleminin gerçekleştirilmesi için taraflara süre verilmesine ve Oflaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyulması kararı çıktı. Kararı duyan her iki aile de ağlıyordu. Mahkeme Başkanı Talip Güran kararla birlikte hem Oflaz hem de Montuori Ailesi'ne şu nasihati verdi. “Buna 'zoraki nikah’ derler. Çocuklarınız için burada ağlayacağınıza, onların 17 yaşında diskoteklere gitmesine engel olun. Evinizi boş bırakıyorsunuz, ipin ucunu kaçırıyorsunuz, sonra çocuklar suçlu oluyor…”

Mahkeme Başkanı Talip Güran’ın sözleri ironikti. Bu sözler daha çok sanığın babası Yaşar ile annesi Esin Oflaz’ı hedef alıyordu. Yaklaşık 41 yıl önce 17 yaşında bir kızı istismar suçundan hapis cezasından kurtulan Mehmet Fatih Oflaz, aslında babasının çabası sayesinde suçtan kurtulmuştu. Aynı Oflaz 41 yıl sonra üstelik öz kızını istismar suçundan bu kez 22.5 yıl hapis cezası aldığı mahkeme kayıtlarına göre; hem eşi Aslı K.’ya hem de psikiyatristine çocukluğunda istismar suçunun mağduru olduğunu, annesinin de buna engel olmadığına dair sözler kullanmıştı.