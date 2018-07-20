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Fatih Oflaz kızını mahvetti kaçtığı karısı Monica Oflaz ise instagramda...

Fatih Oflaz kızını mahvetti kaçtığı karısı Monica Oflaz ise instagramda...

Fatih Oflaz öz kızına cinsel ilişki yoluyla istismarda bulunmaktan 18 yıl hapis cezası alınca yurt dışına kaçmıştı. Fatih Oflaz'ın birlikte kaçtığı son eşi Monica Oflaz instagram hesabını toptan kapattı. Peki Fatih Oflaz kimdir işte kızına yaptıkları:

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 11:35 - Güncelleme: 20-07-2018 11:35

Eurosport ve MTV'nin sahibi olan Fatih Oflaz'ın ikinci eşinden dünyaya gelen öz kızına 7 yaşından 15 yaşına kadar cinsel ilişki yoluyla istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Fatih Oflaz hakkında son karar duruşmasında 18 yıl hapis cezası verildi. Fatih Oflaz'ın ise karardan önce yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

Duruşmadan bir hafta önce yurt dışına kaçan Fatih Oflaz'ın üçüncü karısı Monica Oflaz ile İspanya'ya gittiği öğrenildi. Fatih Oflaz'ın eşi Monica Oflaz'ın memleketi olan Madrid'e küçük oğulları ile birlikte yerleşen çift geri dönmeye niyetli görünmüyor. 

Monica Oflaz olay patlayınca instagram hesabını tamamen kapattı. Monica Oflaz kızına tacizden ceza alan eşinin yurt dışında çekilmiş bu fotoğrafını instagramdan paylaşmıştı.

Madrid'e kaçan Fatih Oflaz'ın son eşinden bir oğlu bulunuyor. Fatih Oflaz'ın birlikte kaçtığı eşi Monica Oflaz İspanya vatandaşı. Fatih Oflaz'ın Madrid'den dönmeye niyetli olmadığı söyleniyor. 

Fatih Oflaz kimdir kızıyla ilgili dava:  Çatısı altında MTV, Eurosport , RTL gibi bir çok kanalı barındıran Oflaz Medya'nın sahibi Fatih Oflaz'ın öz kızına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Fatih Oflaz'ın kızına cinsel ilişkiyle tacizi o daha küçük bir çocukken başlamış. 7.5 yaşında ilk kez babasının cinsel istismarına maruz kalan Oflaz, 8 yıl boyunu yaşamış.

7 Yaşında cinsel istismara başlamış : Yaşadığı istismar nedeniyle psikolojik tedavi gören genç kızın üç kez intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Mahkeme salonunda, zaman zaman ağlama krizleri geçirdiği belirtilen Fatih Oflaz’ın kızı şunları söyledi:

-“Babam her zaman despot bir insan oldu. Söylediği her şeyin yapılması gerekiyordu. 7,5 yaşımdan 15 yaşıma kadar sürekli istismara uğradım. Babamla annem ayrıldıktan sonra ben hep annemin zoruyla babamın evine gitmek zorunda kalıyordum."Yıllarca buna sesimi çıkarmadım. Çoğunlukla sanki bir şey olmamış gibi yaşamayı tercih ediyordum. O dönemden itibaren gece uykularım hiç rahat olmadı. Hep kâbusla uyandım. Babamdan, beni babamın evine gönderen annemden, buna engel olmadığı için abimden ve karşı koymadığım için kendimden nefret ettim."

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