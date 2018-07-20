  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVUzmanlığımızın kilit unsurları, hız, teknik beceri, tecrübe, güvenilirlik ve hassasiyet
eposta yazdır zoom+ zoom-

Fatih Oflaz kimdir kızının cinsel istismar ifşası olay! Karısı ve çocukları

Fatih Oflaz kimdir kızının cinsel istismar ifşası olay! Karısı ve çocukları

MTV ve Eurosport'un sahibi Fatih Oflaz Türkiye'nin zengin ailelerinden. Fatih Oflaz ikinci eşinden olan kızını 7 yaşından itibaren cinsel istismarla gündemde. Fatih Oflaz karısı ve çocukları kimdir?

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-07-2018 04:58 - Güncelleme: 20-07-2018 04:58

Taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi. Oflaz Medya Grubu kurucusu, MTV ve Eurosport gibi kanalların sahibi Fatih Oflaz'ın öz kızına uyguladığı cinsel istismardan dolayı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

1989 yılında Medyavizyon A.Ş.'yi kardeşi Esra Oflaz Güvenkaya ile birlikte kuran Fatih Oflaz, eski eşi ve kızının annesi Aslı Kocaoğlu 1991 yılında birlikte çalıştıkları şirkette tanıştı. O zaman kadar yurtdışında yaşayan Fatih Oflaz, asker kaçağıydı ve ilk eşini hastalığı nedeniyle kaybetmişti. Fatih Oflaz'ın bu evliliğinden Uraz isminde bir oğlu var. Fatih Oflaz, Leoben Üniversitesi mezunudur.

Fatih Oflaz ve Aslı Kocaoğlu 1992 yılında kızlarını kucaklarına aldı. Fakat her iki tarafında aileleri birbiriyle geçinemiyordu. 2003 yılında ise Fatih Oflaz ve Aslı Kocaoğlu evlerini ayırdı.

FATİH OFLAZ MAL KAÇIRDI;  Çift 2006’da resmen boşandı. 2009’da da mal paylaşımı davası bitti. Bu mal paylaşımı davası günlerce gazete manşeterlerine yer aldı. Aslı Oflaz, eski eşinin üzerinde tedbir bulunmasına rağmen Bodrum, Göztepe ve Beyoğlu'ndaki dört gayrimenkulün, yeğeni Ahmet Öncan'a 'hileli devrettiği' gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Oflaz'ın avukatı Kezban Hatemi, mahkemeye verdiği dilekçede; halen Fatih Oflaz'ın yanında çalışıyor görünen Ahmet Öncan'ın bu kadar gayrimenkulü satın alabilecek seviyeye gelmesinin 'hayatın olağan akışına aykırı' olduğunu kaydetti. 

FATİH OFLAZ'IN SON EŞİ MONİCA; Fatih Oflaz son olarak Monica Oflaz ile evlendi. Monica Oflaz ile olan evliliğinde ise Leonardo adında bir oğlur bulunuyor.  Fatih Oflaz'ın kız kardeşi ise Esra Oflaz Güvenkaya'dır.

ÖZ KIZINA CİNSEL İSTİSMAR UYGULADIĞI ORTAYA ÇIKTI; Garip tavırlar sergileyen ve ailesi yanında sinir krizi geçiren Fatih Oflaz'ın kızı, 3 kez intihar girişiminde bulundu. 2013 yılı sonunda psikolojik tedaviye başladı.Özel bir klinikte tedaviye başladı. Psikiyatrist hekim Turgut Kundakçı’ya yaşadıklarını 29 seansta anlatırken, bir sonraki 30’uncu seansta babası ile yüzleşmek istediğini söyledi. Kundakçı’nın desteğiyle 30’uncu seansı babasıyla yaptı. Daha sonra babasının cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı.

18 YIL HAPİS; İş adamı Fatih Oflaz öz kızına istismar suçlamasıyla 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. MTV, Eurosport gibi birçok eğlence ve tematik kanalın Türkiye temsilcisi olan Fatih Oflaz 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz günlerde 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Oflaz’ı öz kızına yaklaşık 7 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle suçlu buldu. Sabıkasız olduğu için de cezasını 18 yıl 9 ay hapis olarak uygulanmasına hükmetti.

Fatih Oflaz'ın kızı kimdir? Fatih Oflaz son karısıyla kaçtı ikinci eşi...

Esra Oflaz bombası! Ağabeyi Fatih Oflaz'ın öz kızına tacizini öğrenince...

Fatih Oflaz eşiyle kaçtı! Kızına 7 yaşında tecavüze başlamış ve...

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Fatih Oflaz kimdir kızının cinsel istismar ifşası olay! Karısı ve çocukları haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro