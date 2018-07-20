Fatih Oflaz kimdir kızının cinsel istismar ifşası olay! Karısı ve çocukları

Taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi. Oflaz Medya Grubu kurucusu, MTV ve Eurosport gibi kanalların sahibi Fatih Oflaz'ın öz kızına uyguladığı cinsel istismardan dolayı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1989 yılında Medyavizyon A.Ş.'yi kardeşi Esra Oflaz Güvenkaya ile birlikte kuran Fatih Oflaz, eski eşi ve kızının annesi Aslı Kocaoğlu 1991 yılında birlikte çalıştıkları şirkette tanıştı. O zaman kadar yurtdışında yaşayan Fatih Oflaz, asker kaçağıydı ve ilk eşini hastalığı nedeniyle kaybetmişti. Fatih Oflaz'ın bu evliliğinden Uraz isminde bir oğlu var. Fatih Oflaz, Leoben Üniversitesi mezunudur.

Fatih Oflaz ve Aslı Kocaoğlu 1992 yılında kızlarını kucaklarına aldı. Fakat her iki tarafında aileleri birbiriyle geçinemiyordu. 2003 yılında ise Fatih Oflaz ve Aslı Kocaoğlu evlerini ayırdı.

FATİH OFLAZ MAL KAÇIRDI; Çift 2006’da resmen boşandı. 2009’da da mal paylaşımı davası bitti. Bu mal paylaşımı davası günlerce gazete manşeterlerine yer aldı. Aslı Oflaz, eski eşinin üzerinde tedbir bulunmasına rağmen Bodrum, Göztepe ve Beyoğlu'ndaki dört gayrimenkulün, yeğeni Ahmet Öncan'a 'hileli devrettiği' gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Oflaz'ın avukatı Kezban Hatemi, mahkemeye verdiği dilekçede; halen Fatih Oflaz'ın yanında çalışıyor görünen Ahmet Öncan'ın bu kadar gayrimenkulü satın alabilecek seviyeye gelmesinin 'hayatın olağan akışına aykırı' olduğunu kaydetti.

FATİH OFLAZ'IN SON EŞİ MONİCA; Fatih Oflaz son olarak Monica Oflaz ile evlendi. Monica Oflaz ile olan evliliğinde ise Leonardo adında bir oğlur bulunuyor. Fatih Oflaz'ın kız kardeşi ise Esra Oflaz Güvenkaya'dır.

ÖZ KIZINA CİNSEL İSTİSMAR UYGULADIĞI ORTAYA ÇIKTI; Garip tavırlar sergileyen ve ailesi yanında sinir krizi geçiren Fatih Oflaz'ın kızı, 3 kez intihar girişiminde bulundu. 2013 yılı sonunda psikolojik tedaviye başladı.Özel bir klinikte tedaviye başladı. Psikiyatrist hekim Turgut Kundakçı’ya yaşadıklarını 29 seansta anlatırken, bir sonraki 30’uncu seansta babası ile yüzleşmek istediğini söyledi. Kundakçı’nın desteğiyle 30’uncu seansı babasıyla yaptı. Daha sonra babasının cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı.

18 YIL HAPİS; İş adamı Fatih Oflaz öz kızına istismar suçlamasıyla 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. MTV, Eurosport gibi birçok eğlence ve tematik kanalın Türkiye temsilcisi olan Fatih Oflaz 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz günlerde 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Oflaz’ı öz kızına yaklaşık 7 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle suçlu buldu. Sabıkasız olduğu için de cezasını 18 yıl 9 ay hapis olarak uygulanmasına hükmetti.

Fatih Oflaz'ın kızı kimdir? Fatih Oflaz son karısıyla kaçtı ikinci eşi...

Esra Oflaz bombası! Ağabeyi Fatih Oflaz'ın öz kızına tacizini öğrenince...

Fatih Oflaz eşiyle kaçtı! Kızına 7 yaşında tecavüze başlamış ve...