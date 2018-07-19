Fatih Oflaz eşiyle kaçtı! Kızına 7 yaşında tecavüze başlamış ve...

Medya patronu Fatih Oflaz'ın kızına cinsel istismar olayında şok gelişmeler var. Oflaz 18 yıl hapis cezası çıkan duruşmadan bir hafta önce yurt dışına kaçmışb Fatih Oflaz'ın üçüncü karısı Monica Oflaz ile İspanya'ya gittiği öğrenildi. Madrid'e kaçan Fatih Oflaz'ın son eşinden bir oğlu bulunuyor. Fatih Oflaz ikinci eşi Aslı Kocaoğlu'ndan olan öz kızına 7 yaşından 15 yaşına kadar cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulunmuştu.

17 şirketi olan medya patronu Fatih Oflaz ve ailesi korkunç bir olayla gündeme oturdu. Çatısı altında MTV, National Geographic , Eurosport , RTL gibi bir çok kanalı barındıran Oflaz Medya'nın sahibi Fatih Oflaz'ın öz kızına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Fatih Oflaz'ın kızına cinsel ilişkiyle tacizi o daha küçük bir çocukken başlamış. 7.5 yaşında ilk kez babasının cinsel istismarına maruz kalan Oflaz, 8 yıl boyunu yaşamış.