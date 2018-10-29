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Fatih Erbakan yeni partinin kuruluş tarihini açıkladı! İşte o tarih

Fatih Erbakan yeni partinin kuruluş tarihini açıkladı! İşte o tarih

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, yeni partinin 23 Kasım Cuma günü kurulacağını duyurdu. Erbakan'ın partisinin adı ne? Yönetiminde kimler olacak?.. Fatih Erbakan yeni parti için ne dedi?..

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 14:57 - Güncelleme: 29-10-2018 15:21

MİLLİ Görüş çizgisinin kurucu lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, yeni partinin 23 Kasım Cuma günü kurulacağını duyurdu.
Cumhuriyet Bayramı ve babası Necmettin Erbakan'ın doğum günü olan 29 Ekim için ortak bir mesaj yayımlayan Fatih Erbakan, yeni bir siyasi parti kuracağını açıkladı.

Partinin kuruluş tarihinin 23 Kasım olacağını belirten Erbakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:  "Buyurun başlıyoruz. 'Bir çiçekle bahar olmaz, ancak her bahar bir çiçekle başlar' anlayışıyla 1969 yılında tüm insanlığın kurtuluşu için yola çıkan 'Baharı başlatan çiçek' merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın doğum günü ve milletimizin yeniden dirilişinin başlangıcı olan 29 Ekim'de; Milli Görüş Hareketi'ne ikinci baharını yaşatmak, milletimizin ve yedi milyar insanın kurtuluşunu ve selametini temin etmek için yola çıkacak kutlu kervanın müjdesini milletimize, İslam Alemi'ne ve tüm insanlığa veriyoruz Elhamdülillah…

Milletimizin tarihi, inancı ve ruh kökünün doğal bir sonu olan Milli Görüş zihniyetini hakkıyla temsil etmek, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya hedeflerine ulaşmak için siyasi partimizi 23 Kasım 2018 Cuma günü kuruyoruz. Tüm ezilenlere ve mazlumlara umut olmak için, kaba kuvvetin değil, hakkın üstün tutulduğu bir dünya için başlattığımız kutlu yürüyüşümüz tüm insanlığa hayırlı ve mübarek olsun."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Palavra 29 Ekim 2018 16:15 İlk seçimde kesin iktidar olur.

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