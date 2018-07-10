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Fatih Dönmez'in Bilecik'teki annesi Enerji Bakanı olduğunu öğrenince...

Fatih Dönmez'in Bilecik'teki annesi Enerji Bakanı olduğunu öğrenince...

BİLECİK bakan çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan ilk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan, Fatih Dönmez olunca memleketinde sevinç rüzgarı esti.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 12:19 - Güncelleme: 10-07-2018 12:19

Yeni kabinede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine Berat Albayrak'ın yerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez getirildi. Dönmez'in Bilecik'in Gölpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde oturan ailesi ve yakınları, haber üzerine mutlu anlar yaşadı.

Fatih Dönmez'in annesi Zeliha Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oğlum Enerji Bakanı olduğu için çok mutluyum. Başkanıma Allah razı olsun diyorum. Demek ki onu bu bakanlığa uygun görmüş. Hayırlı olsun isterim. Yarabbi bizi utandırma evladımı da utandırma. Başkanımızı da Allah utandırmasın. Ben ona hep dua ediyordum. Devletimize milletimize hayırlı olsun. İlk duyduğumda çok heyecanlandım, oğlum bakan olacakmış dedim. Sessiz sessiz duruyordu oğlum, anne dua et derdi. Bende ona dua ediyordum, bak dualarımız kabul oldu." diye konuştu.

Fatih Dönmez'in annesi Zeliha Dönmez(ortada), kız kardeşi Vildan Şen(solda) ve Dönmez'in dayısının oğlu Bilal Enez(sağda)

Bakan Dönmez'in kız kardeşi Vildan Şen de haberi büyük bir sevinç ve çoşkuyla aldıklarını belirterek, "İnşallah bu dönemde ağabeyim, diğer bakanlar ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan muvaffak olurlar. Onlara en içten kalbi hislerimle başarılar diliyorum. Birkaç gün öncesinde rüyamda Tayyip Erdoğan'ı gördüm. Bir düğüne davetliydik. Sanırım bu haberi alacaktık, düğün gibi bizim için şölen oldu. İnşallah başarılı olurlar." değerlendirmesini yaptı.

Dönmez'in dayısının oğlu Bilal Enez de çok heyecanlı olduklarını vurgulayarak, "Fatih'in çocukluğu Gölpazarı'nda bizim yanımızda geçti. Ağırlık olarak İstanbul'da okudu. Yaz tatillerinde ilçeye gezmeye gelirdi. Sessiz sakin boş vakitlerinde kitap okuyan, sakin sakin gezen bir kardeşimdi. Şu an çok heyecanlıyım." dedi.

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Kaynak : AA

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