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Fatih Dönmez: Yeni maden sahaları için böyle ihalelere çıkabiliriz

Fatih Dönmez: Yeni maden sahaları için böyle ihalelere çıkabiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İşlenmiş mermer ihraç etmek kaydıyla yeni maden sahaları için böyle ihalelere çıkabiliriz. Şüphesiz işlenmiş ürünü satınca 5 ila 10 kat daha fazla katma değer ülkemize kazandırmış oluyoruz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 16:35 - Güncelleme: 27-10-2018 16:35

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakan Dönmez, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği'nin (MADSİAD) iş birliğiyle düzenlenen "Bursa 4. Uluslararası Blok Mermer Fuarı"nın kapanış törenine katıldı.

Fuarda sergilenen blok mermer stantlarını gezen Dönmez, burada yaptığı konuşmada, doğal taşlar ve mermer konusunda Türkiye'nin çok şanslı olduğunu, Türkiye'nin dört bir yanında farklı desen ve kalitelerde mermerler bulunduğunu belirterek, "Bine yakın katılımcı fuarımızı ziyaret etmiş, bu oldukça memnuniyet verici. Fuar mermer sektörümüzün ihracat kapasitesinin ve rekabet gücünün daha da artmasına sebep oluyor." diye konuştu.

DOĞAL TAŞ PAZARI
Dünyada yaklaşık 23 milyar dolarlık bir doğal taş pazarı bulunduğuna işaret eden Dönmez, şöyle devam etti:
"Bunun yüzde 10 civarında bir miktarını sağlıyoruz, bunu 7 milyarlara çıkardığımızda pazar payımız da bunun 3 katına çıkmış olacak. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ilk defa bir ihale ilanına çıktık, uç ürün üretmek şartıyla bazı maden sahalarımızı ihaleye hazırlıyoruz. Mermer sektörü hazırsa, işlenmiş mermer ihraç etmek kaydıyla yeni maden sahaları için böyle ihalelere çıkabiliriz. Şüphesiz işlenmiş ürünü satınca 5 ila 10 kat daha fazla katma değer ülkemize kazandırmış oluyoruz, pazarın durumuna göre."

"DEVLET VE BAKANLIK OLARAK ÖNÜNÜZÜ AÇMAYA HAZIRIZ"
Dönmez, 2017 yılında toplam 4,3 milyar dolarlık maden ihracatı yapıldığını, bunun yarısını doğal taşların oluşturduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:
"Bunun yaklaşık 2 milyar doları da blok mermere ait. Dünya pazarında yüzde 30 civarında bir payımız söz konusu. Mermerlerimizi dünyanın dört bir tarafında, AB'den ABD'ye, Uzakdoğu'dan Afrika'ya, Ortadoğu'ya kadar Türk mermerlerini görebilirsiniz. Bugün durduğumuz noktanın çok daha ötesine gitmek zorundayız. Biraz önce başkanımız dedi ki '2,2 milyar dolarlık ihracatımız var ama bunu 7 milyar dolara çıkartacağız, yeter ki önümüzü açın.' Biz devlet ve bakanlık olarak önünüzü açmaya hazırız. Öteden beri madencilik sektöründe ciddi yasal ve ikincil düzenlemeleri içeren mevzuat hazırlıkları yaptık. Her biri sizin önünüzü açmak için. Çalışan, çevreye dikkat eden güvenli madenciliğe dikkat eden sektörün yanındayız ama çalışmayan, 'Ben ruhsatı alayım da ileride fırsat bulursam üretirim veya satarım' diyenler de kusura bakmasınlar. Çekilsin, o mermeri veya madeni ekonomiye kazandıracak başka bir madenciye fırsat tanısın. Onun için mevzuatımızda işletme planına göre asgari üretim miktarının altına düşmesi halinde o ruhsatları iptal edeceğiz."

Bakan Dönmez'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği'nin (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu ve TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de eşlik etti.

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