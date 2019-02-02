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Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Yüzde 10 indirimli satılacak

Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Yüzde 10 indirimli satılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Boron' adlı temizlik ürününün bugünden itibaren "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" kapsamında yüzde 10 indirimle satışa sunulacağını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2019 10:10 - Güncelleme: 02-02-2019 10:10

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.

Boron'un Türkiye'nin bor madeninden üretilen ilk ve tek temizlik ürünü olduğunu hatırlatan Dönmez, "Boron, Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında bugünden itibaren yüzde 10 indirimle satışa sunulacak. Kampanya ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Eti Maden tarafından satışa sunulan temizli ürünü Boron'un 4 kilogramı yıl boyunca 24,90 liradan satışa sunulmuştu. İndirim sonrası fiyat 22.40 liraya inecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 02 Şubat 2019 10:46 devlet hic bir zaman serbest piyasada oyuncu olmaz kontrol eder.dalga geciliyor resmen.

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