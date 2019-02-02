Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Yüzde 10 indirimli satılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.
Boron'un Türkiye'nin bor madeninden üretilen ilk ve tek temizlik ürünü olduğunu hatırlatan Dönmez, "Boron, Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında bugünden itibaren yüzde 10 indirimle satışa sunulacak. Kampanya ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Eti Maden tarafından satışa sunulan temizli ürünü Boron'un 4 kilogramı yıl boyunca 24,90 liradan satışa sunulmuştu. İndirim sonrası fiyat 22.40 liraya inecek.
Bir müjde daha...— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) 1 Şubat 2019
Türkiye’nin bor madeninden üretilen ilk ve tek temizlik ürünü #Boron #EnflasyonlaTopyekunMücadele kapsamında bugünden itibaren %10 indirimle satışa sunulacak.
Kampanya ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. #TürkiyeKazanacak 🇹🇷#TürkiyeninMarkasıBORON pic.twitter.com/pM6ltyo5w6
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