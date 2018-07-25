''Fatih Camii'ni bombalayacaktı'' denilen komutana yeni görev

Balyoz kumpasında 3 yıl hapis yatan Tuğgeneral Ali Demir Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye Askeri Ataşe oldu.

Tarih 20 Ocak 2010… Taraf Gazetesi, “Fatih Camii bombalanacaktı” manşetiyle çıktı. “Birinci Ordu Komutanı Çetin Doğan cuntasının 2003 yılındaki darbe planlarını ele geçirdik” diyen Taraf'ın iddialarına göre 29'u general 162 subayın katıldığı bir toplantıda kararlaştırılan ‘darbe' planı 12 Eylül'ü model alırken, 2003 darbesinin adı Balyoz olarak isimlendirilmişti. Ancak o manşetin de diğer haberlerin de FETÖ kumpası olduğu ortaya çıktı.

16 YIL HAPİS CEZASI

Sözcü’den Emin Özgönül’ün haberine göre; “Kumpas” olduğu ortaya çıkan Balyoz Davası'nda, Fatih, Beyazıt, Eyüp ve İsmailağa camilerini bombalayacağı öne sürülen ve 16 yıla mahkum olan Tuğgeneral Ali Demir, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye Askeri Ataşe/İçişleri Müşaviri sıfatıyla tayin edildi. Diyarbakır Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, 5-7 Mart 2003'de yapılan ve ‘Balyoz darbe planının hazırlandığı' öne sürülen seminere katılmadığı halde mahkum olmuş ve 3 yıl Mamak Cezaevi'nde yatmıştı. Demir'in, ‘Çarşaf Eylem Planı' adlı sahte belgede 8 subay ile birlikte, Fatih, Beyazıt, Eyüp ve İsmailağa camilerinde keşif yapıp, cuma namazı sırasında avludaki ayakkabıların içine bomba koyarak patlatacağı öne sürülmüştü.