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''Fatih Camii'ni bombalayacaktı'' denilen komutana yeni görev

''Fatih Camii'ni bombalayacaktı'' denilen komutana yeni görev

Balyoz Davası'nda, Fatih, Beyazıt, Eyüp ve İsmailağa camilerini bombalayacağı öne sürülen ve 3 yıl hapis yatan Tuğgeneral Ali Demir, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye Askeri Ataşe/İçişleri Müşaviri olarak tayin edildi.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 09:26 - Güncelleme: 25-07-2018 09:26

Balyoz kumpasında 3 yıl hapis yatan Tuğgeneral Ali Demir Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye Askeri Ataşe oldu.

Tarih 20 Ocak 2010… Taraf Gazetesi, “Fatih Camii bombalanacaktı” manşetiyle çıktı. “Birinci Ordu Komutanı Çetin Doğan cuntasının 2003 yılındaki darbe planlarını ele geçirdik” diyen Taraf'ın iddialarına göre 29'u general 162 subayın katıldığı bir toplantıda kararlaştırılan ‘darbe' planı 12 Eylül'ü model alırken, 2003 darbesinin adı Balyoz olarak isimlendirilmişti. Ancak o manşetin de diğer haberlerin de FETÖ kumpası olduğu ortaya çıktı.

16 YIL HAPİS CEZASI
Sözcü’den Emin Özgönül’ün haberine göre; “Kumpas” olduğu ortaya çıkan Balyoz Davası'nda, Fatih, Beyazıt, Eyüp ve İsmailağa camilerini bombalayacağı öne sürülen ve 16 yıla mahkum olan Tuğgeneral Ali Demir, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye Askeri Ataşe/İçişleri Müşaviri sıfatıyla tayin edildi. Diyarbakır Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, 5-7 Mart 2003'de yapılan ve ‘Balyoz darbe planının hazırlandığı' öne sürülen seminere katılmadığı halde mahkum olmuş ve 3 yıl Mamak Cezaevi'nde yatmıştı. Demir'in, ‘Çarşaf Eylem Planı' adlı sahte belgede 8 subay ile birlikte, Fatih, Beyazıt, Eyüp ve İsmailağa camilerinde keşif yapıp, cuma namazı sırasında avludaki ayakkabıların içine bomba koyarak patlatacağı öne sürülmüştü.

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  • ASSİVAS 25 Temmuz 2018 09:37 FETO ALÇAĞI PİSLİĞİNİN YÜZÜNDEN YÜZLERCE İNSAN İŞİNDEN GÜCÜNDEN AİLESİNDE CANINDAN OLDU, ERGENEKON İSMİNİ DE ALÇAK SOYSUZ TÜRKLİĞE HAKARET OLARAK ORTAYA ATTI, BU ARADA MUHAFAZAKAR KESİMDE BUNLARI DESTEKLEDİ HİÇBİR ZAMAN İNANMADIM BU ALÇAK MENDEBUR ABD TASMALI ALÇAĞA, GÜZEL OLMUŞ SEVİNDİM BU ATAMA YA?

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