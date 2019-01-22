Fatih Altaylı'yı tehdit davasında mahkemeden Sedat Peker kararı

İSTANBUL 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Sedat Peker ve avukatı katıldı. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Peker, aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu söyledi.

Sanık avukatı Ersan Barkın da Yargıtay içtihatlarına göre şarta bağlı tehdit suçunun oluşmayacağını belirterek, beraat talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme, "tehdit" suçunun kanuni unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Peker'in beraatine hükmetti.

Gazeteci Altaylı'nın, Sedat Peker'in yayınladığı bir videoda kendisini tehdit ettiğini belirterek yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonunda Peker hakkında dava açılmıştı.