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Fatih Altaylı'yı tehdit davasında mahkemeden Sedat Peker kararı

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında mahkemeden Sedat Peker kararı

Habertürk yazarı gazeteci Fatih Altaylı'yı tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Sedat Peker, "suçun kanuni unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle beraat etti.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 12:00 - Güncelleme: 22-01-2019 12:00

İSTANBUL 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Sedat Peker ve avukatı katıldı. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Peker, aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu söyledi.

Sanık avukatı Ersan Barkın da Yargıtay içtihatlarına göre şarta bağlı tehdit suçunun oluşmayacağını belirterek, beraat talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme, "tehdit" suçunun kanuni unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Peker'in beraatine hükmetti.

Gazeteci Altaylı'nın, Sedat Peker'in yayınladığı bir videoda kendisini tehdit ettiğini belirterek yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonunda Peker hakkında dava açılmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Ocak 2019 12:16 akp li cepken başbakan ahmet davutoğlu demişti. canlı bomba kendini patlatmadan işlem yapamayız diye aynı hesap tehdit olayındada ölüm veya yaralama olmadan dava açılmaz mahkemeler boşuna meşgul edilemez.

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