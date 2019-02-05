Fatih Altaylı'dan Tolgay Arslan yorumu: Din mi değiştirdi bu çocuk

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan'ın, Spor Toto Süper Lig'in 20.haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 yendiği maçtan önce Fenerbahçe armasını öperek sarı-lacivertli taraftarlarını selamladıktan sonra 'Beşiktaş armasını hiç öpmedim' şeklinde sözler sarf etmesi spor kamuoyunda tartışmaları beraberinde getirmişti. Fatih Altaylı, Habertürk TV'de Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ın transferleri üzerine konuştu.

''BUNLAR APTALCA ŞEYLER''

Tolgay Arslan'ın açıklamalarına ilişkin konuşan Altaylı şunları söyledi:

"Kaç yaşında Tolgay? 28. Çocuklar bunlar daha. Altyapıda sadece futbol öğretilmez, sinema, tiyatro, kültür, üslup, adap, öğretilir, kitap öğretilir. Bu çocuklar nerede yetişti? Bu çocuklar bunları bilmiyorlar, görmemişler. Onu da öpeyim, bunu öpeyim... Bunlar aptalca şeyler, enayilik ama büyük kusur dememek lazım. Çocuk bunlar, karşında devlet adamı, doktor, profesör değil ki. Hangi takımda oynuyorsa o armayı öper çünkü ona hizmet ediyor. Bunlar olur, bir şey yok burada. Din mi değiştirdi, kutsal kitabı mı değiştirdi? Bu bakış yanlış. Ne yazık ki taraftarlar bu duygusallığa sahipler.

''RIDVAN İKİ GÜN SONRA FENERBAHÇE'YE GİTTİ''

Rıdvan'ı Sarıyer'den alıyoruz, her şey tamam, bitti işler. Formaları da giydirdik. Fenerbahçe'ye gitti iki gün sonra. Herkes köpürdü... Bugünün parasıyla 1 milyon lira farka gitti, herkes kıyameti kopardı. Bu çocuğun hayatı, geçimi bu. Çocuğuna bu parayla bakacak. 10 küsür sene boyunca şahane bir Rıdvan izledik, Türk futbolunun gelmiş geçmiş göze en hoş gelen futbolcular arasında ilk 10'a girdi, fena mı oldu?"

"BUNLAR FUTBOLA RENK KATAN ŞEYLER"

Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferini değerlendiren Altaylı, "Hayırlı uğurlu olsun. Biz Fenerbahçe'ye yıllar evvel kaptanımızı, Büyük Mehmet'i vermiştik. Engin Verel gitti. Biz Fenerbahçe'den aslan gibi bir Galatasaraylı aldık: Raşit Çetiner. Bunların olması güzel bir şey. Büyük takımlar arasında futbolcu gidip gelmesi futbola renk katan bir şey. Keşke hiçbir kulüp kompleks yapmasa. Bu konuda Galatasaray biraz daha rahat, diğer kulüpler biraz daha rahatsız" yorumunda bulundu.