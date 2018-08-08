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Fatih Altaylı'dan Nedim Şener'e dolar yanıtı

Fatih Altaylı'dan Nedim Şener'e dolar yanıtı

Fatih Altaylı, bugünkü yazısında işadamlarına yurt dışına çıkardıkları dolarları Türkiye'ye getirmeye çağıran Nedim Şener'e Kore örneğiyle yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 07:37 - Güncelleme: 08-08-2018 07:37

Gazeteci Nedim Şener, Habertürk televizyonunda önceki akşam “Yurt dışına kaçırdıkları dolarları getirsinler. Vatandaş üzerine düşeni 15 Temmuz’da yaptı, sıra işadamlarında” diyerek işadamlarına çağrıda bulunmuştu. Ses getiren bu açıklamaya yanıt Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan geldi.

"Koreliler krizde ne yaptı!" başlıklı köşesinde Altaylı, "Popülizm iyidir ve etkilidir. Ancak gerçeklerle her zaman örtüşmez." diye yazdı. Yurt dışına para kaçıran birkaç işadamı olduğunu kabul eden yazar, Şener'in işadamlarına toptancı yaklaşımın haksızlık olduğunu savundu.

"Bak bu işler nasıl oluyor sana anlatayım. İşkembeden atarak değil, örnekle." diyen yazar, 2001 küresel krizde Güney Kore'nin bu sorunu nasıl atlattığını anlattı:

"Bankaya yatırılacak her kuruş, tankın paletine tıkıştırılan bir çaputtan daha etkilidir"
"Peki biliyor musun o zaman Kore halkı ne yaptı? Kore Devlet Başkanı “Dövizinizi bozdurun” çağrısı falan yapmadan bankalara koştu. Kimi evindeki dövizini, kimi kasasındaki altınını bankalara yatırdı.

Hani bizim “Yastık altı” dediğimiz türden servetini. Bunun faydası ne mi oldu? Ekonominin dışında, atıl duran bir büyük kaynak ekonominin emrine girdi.

Evde, kasada, yastık altında boş durup ABD ekonomisine kaynak olan kağıtlar, birden bire Kore ekonomisine “Can suyu” oldu. Bozdurmaya, kırdırmaya da gerek yok. Doları dolar, altını altın olarak yatırdılar bankalara.

"Sen 15 Temmuz’da tankın altına yatana, yatmayana seslen"
Evde, yastığın, yatağın altında duran parayı ekonomik sisteme sokmak, yabancıdan borç bulmaktan daha ucuz, daha garantili kaynaktır. Hangi cinsten para olursa olsun fark etmez. İşadamının zaten ekonomi içindeki parasını boşver Nedim. Sen 15 Temmuz’da tankın altına yatana, yatmayana seslen. Asıl çözüm onlarda.

Bankaya para yatırmak, tankın altına yatmaktan daha riskli değildir. Onu anlat herkese. Bankaya yatırılacak her kuruş, tankın paletine tıkıştırılan bir çaputtan daha etkilidir. Emin ol."

Fatih Altaylı'nın yazısının tamamı

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