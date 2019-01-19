Fatih Altaylı yazdı Güvenlik Bakanlığı mı kuruluyor

Fatih Altaylı, "Yeni bakanlık mı gelecek" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ankara'da, özellikle AK parti çevrelerinde, yerel seçimlerden sonra 'Yeni bir bakanlık' kurulacağı yolunda ciddi iddialar dolaşıyor. Bu bilgiyi bana veren dostum, AK Parti içindeki kulislere olduğu kadar, siyasetin zirvesindeki bilgilere de hakim olan ve pek de yanılmayan bir isim" ifadesini kullandı.

BİRLEŞTİRİLECEK

"Kulislere göre, Türkiye'de istihbarat alanında geçmişte yaşanan sıkıntıların, Türkiye'deki çok sayıda farklı istihbarat örgütünün birbirinden bağımsız çalışmasından ve sağlıklı bilgi paylaşımının olmamasından kaynaklandığı yolunda bir inanç hakim" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

BÜROKRASİ YENİDEN DİZAYN EDİLECEK

Bu durumun hem istihbarat zaafiyeti, hem de kaynak israfına neden olduğu düşünülüyor. Bu yüzden de seçimlerin hemen ardından "Güvenlik bürokrasisinin" yeniden yapılandırılacağı iddia ediliyor. Buna çözüm olarak da, Türkiye'de istihbarat toplamakla görevli tüm kurumların tek bir çatı altında toplanması planlanmış. Seçimlerden sonra Milli İstihbarat Teşkilatı, Genelkurmay İstihbarat ve Emniyet İstihbarat tek bir çatı altında toplanacak ve Beştepe'de birleştirilecek.

GÜVENLİK BAKANLIĞI

Bu birleşmenin çatısı ise "Güvenlik Bakanlığı" adı altında yeni bir bakanlık olacak. Bu bakanlığa ise Cumhurbaşkanı'na çok yakın bir ismin atanacağı iddia ediliyor. Bu iddialar ne kadar doğru bilmiyorum. Ancak böyle bir birleşmenin faydaları olduğu kadar sakıncaları olması da muhtemel. Büyük meselelerde böyle bir çatı altındaki istihbarat grubu işe yarayabilir. Ama günlük, daha sıradan meselelerde bir zafiyet yaratması olası görünüyor."