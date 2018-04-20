Fatih Altaylı şifreyi çözdü! CHP'nin adayını açıkladı

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak bir yazı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu olurken, çılgın bir tahmin Fatih Altaylı'dan geldi. Kılıçdaroğlu'nun dünkü ilginç açıklamaları Altaylı'ya ilham verdi.

KILIÇDAROĞLU: HEPİMİZE İYİ HAZİRANLAR DİLİYORUM

Kılıçdaroğlu dün adaylıkla ilgili soruya "Karanlığın az ama aydınlığın en fazla olduğu ay, haziran ayı. Haziran ayında ağaçlar çiçeğe durur. Haziran aynı zamanda kirazların bol olduğu bir aydır. Hepimize iyi haziranlar diliyorum. Bunu da ifade edeyim. Haziranın bir başka özelliği; haziran, iyilerin kazandığı ama kötülerin yenildiği bir aydır" diye yanıt vermişti.

Kılıçdaroğlu'nun "iyilerin kazandığı" ifadesinden yola çıkan Altaylı, İyi Parti'yi çağrıştırdığı düşüncesiyle CHP'nin adayının Meral Akşener olabileceğini yazdı. İşte Altaylı'nın o yazısının ilgili bölümü:

"İYİLERİN KAZANDIĞI" DERKEN İYİ PARTİ ÇAĞRIŞIMI OLDU: "Ben bu cümleyi çok manidar buldum.“İyi’lerin kazandığı” derken ister istemez bir İYİ Parti çağrışımı oluştu. Bu bir ittifak mesajı mıydı ya da CHP’nin adayının Meral Akşener olma ihtimali miydi çözemedim.

CHP’nin bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP’ye çatı aday olarak Meral Akşener ismini önerdiğini biliyorum. Devlet Bahçeli’nin de bu isme karşı çok kibar olmayan bir tepki gösterdiğini de!

Ekmeleddin İhsanoğlu’nu ise MHP, CHP’nin önüne koymuştu. Acaba bu kez CHP, MHP’ye kabul ettiremediği Akşener’i aday mı gösterecek! “İyi” derken kasıt o mu acaba?"

Fatih Altaylı'nın yazısının tamamı