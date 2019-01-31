Fatih Altaylı resmen dalga geçti! O şarkıcı bakan olsun

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, şarkıcı Berkay'ın mahkemede verdiği "Gelirim 1000 TL" bilgisiyle ilgili olarak "Bence Berkay’ın şahsında Türkiye muazzam bir Maliye Bakanı adayı bulmuştur. 1000 TL ile bunları yapabilen birisi, Türkiye’nin devasa bütçesi ile neler neler yapmaz" dedi.

Yaşadıkları kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Turan, aylık gelirinin 300 bin euro olduğunu söyledi. Berkay Şahin ise ayda 1000 TL kazandığını ifade etti.

Şahin'in beyanı, binlerce sosyal medya kullanıcısının eleştiri konusu haline geldi. Konuya dair görüşünü dile getirenlerden biri de, Habertürk yazarı Fatih Altaylı oldu.

Altaylı, bugün "Berkay'ı Maliye Bakanı yapmalı" başlığıyla yayımlanan yazısında "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin çok önemli bir avantajı olduğu söylenmişti. Çok önemli, çok değerli, işinin erbabı kişileri milletvekili olmasalar dahi, siyasete pek ilgi duymamış olsalar bile 'bakan' olarak değerlendirme ve Türkiye'nin sorunlarını çözecek bir göreve getirme imkânı doğuracaktı" hatırlatmasında bulundu.

"İşte fırsat kapımıza geldi. Bu sistemin en değerli meyvesini yeme zamanı. Berkay adında bir şarkıcı var biliyorsunuz. Önce Caner Erkin'in eşiyle olan ilişki iddialarıyla gündeme gelmişti. Sonrasında da Arda'dan yediği kafa sonucu burnunun kırılmasıyla" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

Dün şarkıcı Berkay isimli çocuğun, Arda ile olan davasının duruşması vardı ve duruşma sırasında Hakim, Berkay'a "Aylık gelirin ne kadar?" diye rutin bir soru sordu. Berkay da yanıtladı: "1000 TL" Şaka değil… Bin Türk Lirası. Genç bir şarkıcının, Türk adaleti ile aleni olarak dalga geçmeyeceğini düşünürsek bu yanıt ciddi olmalı. Ve bakın o şarkıcı çocuk aylık 1000 TL'lik geliri ile neler başarıyor:

TÜRKİYE MUAZZAM BİR MALİYE BAKANI KAZANDI: Bir kere en azından kendisinin ve eşinin cep telefonlarını ödüyor Evi kendisine mi ait bilmiyorum ama en azından elektrik, su, doğalgaz faturalarını yatırıyor. Eğlenmeye gittiği bir barda dayak yediğine göre dışarda yemek yiyor, hesap ödüyor. Kendine kılık kıyafet alıyor, eşinin giyim kuşam masraflarını karşılıyor. Bence Berkay'ın şahsında Türkiye muazzam bir Maliye Bakanı adayı bulmuştur. 1000 TL ile bunları yapabilen birisi, Türkiye'nin devasa bütçesi ile neler neler yapmaz. Kamudaki asgari ücreti 10 bin dolara çıkaracak kabiliyette olduğu aşikar!