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Fatih Altaylı Ankara bombasını patlattı! Hangi ilde kim önde?

Fatih Altaylı Ankara bombasını patlattı! Hangi ilde kim önde?

Yerel seçimler yaklaşırken her gün farklı farklı anketler ve araştırma sonuçları geliyor. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinden bir hayli çarpıcı bilgler paylaştı. Altaylı muhafazakar bir araştırmacının kendisine Ankara'da Mansur Yavaş'ın 5 puan önde dediğini anlattı.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 09:10 - Güncelleme: 25-01-2019 09:10

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere dair konuştuğu muhafazakar bir araştırmacının kendisine "Ankara'da Mansur Yavaş beş puan önde" dediğini aktardı.

Fatih Altaylı, "Anketçinin notları" başlığıyla yayımlanan yazısında 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere dair bazı anekdotlar paylaştı.

Yazısında yer verdiği analizlerin muhafazakar bir araştırmacıya ait olduğunu belirten Altaylı, şunları aktardı.

CHP AK PARTİ'NİN ZAAFİYETLERİNDNE YARARLANAMADI: CHP, AK Parti'nin bu seçimlere giderken içinde bulunduğu zafiyetlerden yararlanamıyor. İstanbul'da Sarıgül konusunda büyük hata yaptılar. Ekrem İmamoğlu yarışa başladığı sırada CHP, AK Parti'nin 10 puan gerisindeydi. Bu fark birkaç hafta içinde 5 puana kadar düştü. Ancak Sarıgül'ün aday gösterilmemesi CHP'ye 1.5 ila 2 puan arasında bir kayıp getirir. Büyükşehir seçimine mal olabilir.

CHP SARIGÜL'Ü ZOR ANLATIR: Son seçimde büyükşehire layık gördükleri birini, bir sonraki seçimde ilçe adayı bile yapmamayı CHP zor anlatır. Sarıgül DSP'den aday olursa AK Parti kesin destek atar diyen Altaylı ''CHP büyükşehire giden yolun ilçe ilçe döşendiğini anlayamıyor. Kaybedeceği kesin olan yerlerde bile 1-2 puan arttıracak adaylar bulmaları lazımdı'' ifadelerini kullandı.

KÜRT SEÇMENLER KİME OY VERECEK: Binali Yıldırım'ın adaylığı uzun süre kabul etmeme görüntüsü verdiğini ve isteksiz ve yorgun bir görüntü imajı oluşturduğunu ve bunun da AK Parti'nin aleyhine olduğunu savunan Altaylı İstanbul'daki Kürt seçmenler için şunları söyledi:

''İstanbul'da yüzde 20 oranında Kürt seçmen var. Bunun yüzde 7'si AK Parti'ye, yüzde 5'i CHP'ye, kalanı HDP'ye oy verir. HDP İstanbul'da Altan Tan benzeri muhafazakar bir Kürt'ü aday gösterirse AK Parti'den çok oy alır''.

MANSUR YAVAŞ 5 PUAN ÖNDE: Bütün partilerin büyük önem verdiği Ankara'da Mansur Yavaş'ın 5 puan önde olduğunu bildiren Altaylı bunun Mansur Yavaş'In son şansı olduğunu ve Yavaş'ın bunu bilerek çok iyi çalıştığına dikkat çekti. Altaylı'ya göre AK Parti ilçelerde de hata yaptı ve Ak Parti'nin tek avantaşı Turgut Altınok...Altaylı'ya aktarılan bilgilere göre diğer illerde hangi partiler önde...

Adana'yı CHP alır.

Antalya'da Muhittin Böcek önde. Menderes Türel'in şapkadan tavşan çıkarması lazım ama çok zor.

Muğla AK Parti'ye gidecek gibi.

Aydın'ı CHP alır.

Eskişehir'de hocanın işi ilk kez zor. Başa baş bir durum var. AK Parti çok az önde gibi. 

Manisa'yı Cumhur ittifakı alır. Millet İttifakı Özdağ'ı aday gösterebilseydi durum değişirdi.

Balıkesir çok başa baş. Her şey olabilir.

Bu seçimde eski AK Partililer çok değerli. Ordu'da, Samsun'da oyun bozabilirler.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • MOZA SOR 25 Ocak 2019 09:51 Hayal ettiklerinizi yazmaya devam ediniz bu aziz millet neyin nesi olduğunu gayet iyi bilir . Hayal etmeyi bırakın algıyı bırakın..

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KİMDİR ?
Fatih Altaylı
FATİH ALTAYLI KİMDİR?

Galatasaray Lisesi mezunudur. Gazeteciliğe Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliği yaparak başlayan Fatih Altaylı 1993 yılında Türkiye'nin en popüler radyolarından biri olan Best FM'i kurdu. 1994'te girdiği Show TV ve Show Radyoda radyo ya

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