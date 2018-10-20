Fatih Altaylı Andımız'ı yazdı şerefsizlerin hepsi bu metni okuyarak bitirdi

Danışay, Andımız’ın kaldırılmasını sağlayan yönetmeliği iptal etti, tartışma yeniden alevlendi. Hükümet karara tepki gösterirken, polemiğe katılan gazeteci Fatih Altaylı'nın bugünkü yazısı çok konuşulacak.

"Nesiller boyu her sabah okuduğumuz bu metin ne işe yaradı?" diye soran Altaylı, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Türküm” diye başlardı ant. Bunca bölücü, bunca Türklük düşmanı, bu metni okuyan nesiller arasından çıkmadı mı!

Sonra “Doğruyum” diye devam ederdi. Yüzünüzdeki acı tebessümü görür gibiyim. Eğer Andımız bir işe yarasaydı bunca yamukluk nereden çıktı diye en azından düşünürdük değil mi!



“Çalışkanım” diye gelirdi üçüncü kelime. Buna hiç girmeyeyim daha iyi. Girersem çıkamam, başım da belaya girer. Ne küçüklerimizi koruduk, ne büyüklerimizi saydık…

"BİR SÜRÜ ZİRZOP ÇIKTI BU METNİ OKUYANLAR ARASINDAN"

Yurdunu, milletini bırak canından çok olmayı, kılı kadar sevmeyen bir sürü zirzop çıktı bu metni okuyanlar arasından. Hele sonradan eklenen Atatürklü bölüm…

"ŞEREFSİZLERİN HEPSİ BU METNİ OKUYARAK BİTİRDİ İLKOKULU"

Heykellerinden intikam alanların, ilkelerini yok etmek için uğraşanların, bırakın kurucusu olmayı; bir Gazi’ye, bir savaş kahramanına gösterilmesi gereken asgari saygıyı bile göstermeyen şerefsizlerin hepsi bu metni okuyarak bitirdi ilkokulu.

O yüzden bırakın kaldırsınlar. Her sabah yalan söyleye söyleye büyümesin kimileri. Çalışkan, doğru, dürüst, vatanını seven nesiller yetiştirecek bir müfredat oluştursunlar daha iyi."