Faruk Sabancı'nın altın ceketinin fiyatı dudak uçuklattı!

Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen iş adamı ve aynı zamanda DJ'lik yapan Faruk Sabancı giydiği ceketle dikkat çekti. Sabancı, üzerindeki İtalyan motosiklet markası Ducati'nin sadece dört adet ürettiği ve dünyaca ünlü starların giydiği 60 bin dolarlık (yaklaşık 245 bin TL) ceketiyle dikkat çekti. Montun üzerinde bulunan taşların tamamının altın, gümüş ve bakırdan oluştuğu öğrenildi.

Fermuarları altın ve krom karışımı olan, bir tanesinin ünlü boksör Floyd Mayweather'da olduğu bilinen montun, diğer ikisinin sahibi ise firma tarafından sır gibi saklanıyor. Geçtiğimiz aylarda Volkswagen Arena'da sahne alan Sabancı'nın, tamamı el işçiliği olan montunu bir geceliğine sigortalattığı da ortaya çıktı..