Faruk Sabancı'nın altın ceketinin fiyatı dudak uçuklattı!

Faruk Sabancı önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Ünlü İş adamı ve aynı zamanda DJ'lik yapan Sabancı'nın üzerindeki ceket dikkat çekti. Ducati'nin sadece dört adet ürettiği ve Cdünyaca ünlü starların giydiği bu ceketin fiyatı 60 bin dolar.

Faruk Sabancı'nın altın ceketinin fiyatı dudak uçuklattı!

Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen iş adamı ve aynı zamanda DJ'lik yapan Faruk Sabancı giydiği ceketle dikkat çekti. Sabancı, üzerindeki İtalyan motosiklet markası Ducati'nin sadece dört adet ürettiği ve dünyaca ünlü starların giydiği 60 bin dolarlık (yaklaşık 245 bin TL) ceketiyle dikkat çekti. Montun üzerinde bulunan taşların tamamının altın, gümüş ve bakırdan oluştuğu öğrenildi.

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Faruk Sabancı'nın altın ceketinin fiyatı dudak uçuklattı!

Fermuarları altın ve krom karışımı olan, bir tanesinin ünlü boksör Floyd Mayweather'da olduğu bilinen montun, diğer ikisinin sahibi ise firma tarafından sır gibi saklanıyor. Geçtiğimiz aylarda Volkswagen Arena'da sahne alan Sabancı'nın, tamamı el işçiliği olan montunu bir geceliğine sigortalattığı da ortaya çıktı..

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Faruk Sabancı'nın altın ceketinin fiyatı dudak uçuklattı!

Öte yandan Faruk Sabancı 2016’da mide küçültme ameliyatı olmuş, 2 yılda 100 kilo vermişti. Sonrasında gardırobunu tamamıyla değiştirmiş ve iddialı giyinmeye başlamıştı.

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Faruk Sabancı'nın altın ceketinin fiyatı dudak uçuklattı!

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