Faruk Sabancı 1 yılda 100 kilo verdi! Son hali inanılmaz

2004 yılında hayatını kaybeden Mehmet Sabancı’nın oğlu Faruk Sabancı, kilolarından bir hayli şikayetçiydi. Faruk Sabancı, aynı zamanda üçüncü derece morbid obezdi. 2016 yılında mide küçültme ameliyatı yaptırdığı ortaya çıkan Faruk Sabancı 1 yılda tam 100 kilo vermeyi başardı ve deyim yerindeyse bir mucizeye imza attı. Kilolarından kurtulan ve renkli bir hayata sahip olan Faruk Sabancı'nın son hali hayranlarının da beğenisini kazandı. Yaklaşık 1.5 yıl önce fazla kilolarından kurtulmaya karar veren DJ Faruk Sabancı, azminin neticesini almayı başardı.