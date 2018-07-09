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Faruk Özlü kimdir aslen nereli eşi Onur Özlü ve çocukları

Faruk Özlü kimdir aslen nereli eşi Onur Özlü ve çocukları

Faruk Özlü aslen Düzce'li. Makina Mühendisliğini bitiren Faruk Özlü, Harvard Üniversitesinde yönetici eğitimi aldı. İşte Faruk Özlü'nün hayatına dair detaylar.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 01:50 - Güncelleme: 09-07-2018 01:50

Dr. Faruk Özlü, 1962 yılında Düzce’de doğdu. Düzce Lisesi’ni bitiren Özlü, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora yaptı, İspanya’da Proje ve Mühendislik, Harvard Üniversitesi’nde ise Üst Düzey Yönetici eğitimlerine katıldı. Çalışma hayatına 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Anabilimdalı’nda Araştırma Görevlisi olarak başlangıç yapan Dr. Faruk Özlü, 1990 yılında da Makine Mühendisi olarak Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda göreve başladı.

Aynı kurumda sırasıyla Uzman, Proje Müdürü, Daire Başkanı, Müsteşar Yardımcısı olarak hizmet etti. Dr. Özlü, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nca yürütülen önemli ve büyük savunma projelerinde görev aldı. Çalışma konuları arasında savunma sanayiine ilişkin stratejik planların hazırlanması, savunma yönetimi, tedarik sistemi ve savunma reformu bulunmaktadır. Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde Türkiye’nin ilk milli tankı ALTAY, ilk insansız hava aracı ANKA ve ilk milli gemisi MİLGEM projeleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı Airbus A400M Atlas, F-35 ve F-16 savaş uçakları projelerinde görev aldı.

TAI-TUŞAŞ, HEAŞ, TEKNOPARK İSTANBUL ve STM şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde AK Parti Düzce milletvekili olarak siyaset hayatına adım atan Dr. Özlü, 2015 yılının Kasım ayında T.B.M.M. Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi. Dr. Özlü, 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görevlendirildi.

FARUK ÖZLÜ'NÜN EŞİ KİMDİR; Faruk Özlü'nün eşi Prof. Dr. Onur Özlü'dür. Şuan hali hazırda TOBB ETÜ Hastanesi'nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olarak görev alıyor.

KIZINI MEZUN ETTİ; Faruk Özlü'nün kızı Ayşegül Özlü hukuk fakültesinden mezun olmuştu. Faruk Özlü'nün gurur dolu günü kameralara böyle yansımıştı.

FARUK ÖZLÜ'NÜN ANNESİ BEHİYE ÖZLÜ OĞLUYLA GURUR DUYUYOR; Anne Behiye Özlü şu açıklamalarda bulunmuştu  "Faruk çok iyi bir çocuktu. Küçükken de çok çalışırdı. Sabaha kadar oturur ders yapardı. Çok çalışkandı" 

KARDEŞİNİN BAKAN OLDUĞUNU PAZARDA ÖĞRENDİ; Faruk Özlü'nün ablası Mürvet Çolak, kardeşinin bakan olduğunu pazar yerinde arkadaşlarının söylemesiyle öğrenmişti.

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