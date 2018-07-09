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Faruk Özçelik kimdir aslen nereli eşi ve çocukları

Faruk Özçelik kimdir aslen nereli eşi ve çocukları

Yeni hükümet öncesi adı Gençlik ve Spor Bakanlığı için geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik aslen Konyalı. FETÖ'nün hedefinde olduğu ortaya çıkan Faruk Özçelik'in biyografisi internethaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 06:15 - Güncelleme: 09-07-2018 06:15

Faruk Özçelik 1968 yılında Konya İli Hadim İlçesi’nde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.

Ayrıca Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık ile Hukuk Fakültesi Adalet Bölümlerini bitirdi.

Meslek hayatına T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Özçelik, aynı kurumda ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda Müfettiş ve Başmüfettişlik görevlerinde bulundu.

2003-2009 yıllarında T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2009-2014 yıllarında T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak görev yaptı. Ayrıca; Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü(TODAİE) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Halen, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Futbol, voleybol ve atletizm sporları ile ilgilenmektedir. Fransızca, Arapça ve İngilizce bilmektedir. 26 Ocak 2014 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı olarak atanmıştır.

FARUK ÖZÇELİK'İN EŞİ KİMDİR KAÇ ÇOCUĞU VAR? Evli ve iki çocuğu bulunmaktadır. Faruk Özçelik'in oğlu Cihat Özçelik'in nikah şahitliğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.

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