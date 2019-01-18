Farkı anlamak imkansız İşte dünyanın en güzel transı

Daha 7-8 yaşındayken eşcinsel olduğunu fark eden genç model, güzelliği kadar şaşırtan hikayesiyle de ilgi çekiyor. Konuyla ilgili izlediği belgeselden sonra kimliğini tam olarak fark ettiğini söyleyen Emma, cinsiyet değiştirme sürecini ailesinin desteğiyle atlatmış.
Norveç'in başkenti Oslo'ya bir saatlik mesafe uzaklıkta yaşayan Emma Ellingsen 2001 doğumlu.
Konu hakkında bir belgesel izledikten sonra kimliğinden emin olan genç model durumu annesinin yüzüne söylemekten çekindiği için mesajla anlattı.
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