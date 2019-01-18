Farkı anlamak imkansız: İşte dünyanın en güzel trans bireyi!

Daha 7-8 yaşındayken eşcinsel olduğunu fark eden genç model, güzelliği kadar şaşırtan hikayesiyle de ilgi çekiyor. Konuyla ilgili izlediği belgeselden sonra kimliğini tam olarak fark ettiğini söyleyen Emma, cinsiyet değiştirme sürecini ailesinin desteğiyle atlatmış.

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