Fark etmeden bir anda zengin oldu

2010 yılında, İngiliz işadamı Andy Fields, garaj satışından 5 dolara çok sayıda küçük resim aldı ve onları tekrardan çerçevelemeye karar verdi. Ancak daha sonra eski bir çerçevenin arkasında orijinal Warhol eskizi buldu ve hemen bir uzmana götürüp teyit ettirmek istedi. Ufak bir araştırmanın ardından ise bunun 2 milyon dolar değerinde orijinal Warhol eskizi olduğu anlaşıldı.



