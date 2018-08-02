Fark etmeden bir anda zengin oldu

2010 yılında, İngiliz işadamı Andy Fields, garaj satışından 5 dolara çok sayıda küçük resim aldı ve onları tekrardan çerçevelemeye karar verdi.

Fark etmeden bir anda zengin oldu

Mc Donalds'ın 1988 yılında çıkarttığı sos, dünyaca ünlü Rick and Morty isimli animasyon dizisinde tekrar gösterilmesi üzerine firma sosu tekrardan satışa çıkardı ve 14.000 dolar karşılığında sosu sattı.

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Fark etmeden bir anda zengin oldu

2010 yılında, İngiliz işadamı Andy Fields, garaj satışından 5 dolara çok sayıda küçük resim aldı ve onları tekrardan çerçevelemeye karar verdi. Ancak daha sonra eski bir çerçevenin arkasında orijinal Warhol eskizi buldu ve hemen bir uzmana götürüp teyit ettirmek istedi. Ufak bir araştırmanın ardından ise bunun 2 milyon dolar değerinde orijinal Warhol eskizi olduğu anlaşıldı.

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Fark etmeden bir anda zengin oldu

Robin Darvell adında bir adam katıldığı bir açık artırmada 46 dolara küçük bir tablo aldı. Ancak ilerleyen zamanlarda Robin'i bu tabloyla ilgili büyük bir sürpriz beklemekteydi. Çünkü bu küçük tablo dünyaca ünlü sanatçı John Constable'a aitti ve tablonun değeri yaklaşık 390.000 dolar idi.

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Fark etmeden bir anda zengin oldu

Alman hükümeti, bir çiftçinin toprakları üzerinde keşfedilen bu tarihi eser için toprak sahibine para ödemeye karar verdi.

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