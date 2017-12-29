  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVBanka senin, neden ekstra ücret ödeyesin?
ADVTürkiye'nin dört bir yanında CarrefourSa'nın yanındayız
eposta yazdır zoom+ zoom-

Farenin cirit attığı pastanenin sahibinden ilk açıklama

İSTANBUL Ümraniye'de bulunan bir pastanenin vitrininde dolaşan farenin videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Ümraniye İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iş yerini kapattıklarını açıkladı. Pastanenin sahibi İskender Karaz ise Instagram hesabından üzerinden açıklamada bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 29-12-2017 17:50 - Güncelleme: 29-12-2017 17:50

İSTANBUL Ümraniye’de bir pastanede kaydedilen görüntüler çok konuşulmuştu.  Vatandaşlar bir farenin vitrinde gezindiğini ve kuru pastaları yediğini görünce hemen telefonlarına sarıldı. Farenin tepsilerin üzerinde cirit attığını gören vatandaşlar, çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Görüntü hızla sosyal medyada yayılırken, belediye ekiplerinin de pastaneyi mühürlediği öğrenildi.

Pastanenin sahibi İskender Karaz, Instagram hesabından açıklama yaptı. Ümraniye Meydan'da yapılan kazı çalışması nedeniyle lağımın patladığını söyleyen Karaz, bu nedenle farelerin dükkana girdiğini iddia etti.

Pastanede iğrenç görüntü: Fare üzerilerinde geziyor!

İşte o açıklama:

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Farenin cirit attığı pastanenin sahibinden ilk açıklama haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Neysem 29 Aralık 2017 21:39 Patron beni görmese bari,görse mobese koşarım birden,Bitkin düstü dişlerim ,biraz su bulsam bari

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat