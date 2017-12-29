Farenin cirit attığı pastanenin sahibinden ilk açıklama

İSTANBUL Ümraniye’de bir pastanede kaydedilen görüntüler çok konuşulmuştu. Vatandaşlar bir farenin vitrinde gezindiğini ve kuru pastaları yediğini görünce hemen telefonlarına sarıldı. Farenin tepsilerin üzerinde cirit attığını gören vatandaşlar, çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Görüntü hızla sosyal medyada yayılırken, belediye ekiplerinin de pastaneyi mühürlediği öğrenildi.

Pastanenin sahibi İskender Karaz, Instagram hesabından açıklama yaptı. Ümraniye Meydan'da yapılan kazı çalışması nedeniyle lağımın patladığını söyleyen Karaz, bu nedenle farelerin dükkana girdiğini iddia etti.

Pastanede iğrenç görüntü: Fare üzerilerinde geziyor!

İşte o açıklama: