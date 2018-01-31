Farah Zeynep Abdullah'tan itiraf: Tam öpüşüyordum annem bağırdı

Kanal D’nin yeni dizisi “Gülizar”da da şarkıcılık hayalleri kuran bir karakteri canlandıran oyuncu Farah Zeynep Abdullah, ELLE’e verdiği röportajda albüm hazırlığında olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu, röportajda çocukluk aşkından bugününe birçok soruyu da yanıtladı. Kendi şarkı sözlerini de yazan artık bunları paylaşma zamanının geldiğini düşünen Farah Zeynep Abdullah albüm hazırlığı yaptığını açıkladı.

Güzel oyuncu : “Fazla şey birikti. İlk başta neden paylaşayım ki diye düşünüyordum ama geçen yıl birden kararımı değiştirdim. Kaç kişi dinler önemli değil, paylaşmak istiyorum. Aslında buna albüm demek doğru mu ondan da emin değilim. Beş şarkılık, küçük bir şey olabilir. Bu konu üzerinde çalışmaya başladım. Acelem olmadığı için tadına vara vara yapmak istiyorum” şeklinde konuştu.