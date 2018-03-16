Farah Zeynep Abdullah yeni aşkıyla dudak dudağa yakalandı!

Kanal D'de yayınlanan 'Gülizar' adlı diziyle yeniden ekranlara dönen ve sevenleriyle buluşan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, yeni aşkıyla sarmaş dolaş objektiflere takıldı. Farah Zeynep Abdullah, BluTV’deki ‘Dudullu Postası’nda oynayan Ahmet Rıfat Şungar ile aşk yaşamaya başladı.

Çift önceki akşam Anadolukavağı’ndaki bir lokantada baş başa yemek yedi. Muhabir tarafından görüntülenen çiftten Ahmet Rıfat Şungar sevgilisini öpmeye doyamadı.Fotoğraflarının çekildiğini fark etmeyen ikili çıkışta habercileri görünce şaşırdı.

