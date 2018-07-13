Fantezinin sonu feci bitti! Kankasını yatağa bağlayıp işkence etti

En yakın kız arkadaşlar, hafta sonu evde eğleniyordu. 25 yaşındaki kadın, evinde misafir ettiği 26 yaşındaki arkadaşını birden eğilip öptü. Bunun üzerine 26 yaşındaki Shaunna Littlewood, Sarah Holden'ı kollarından yakalayarak yatak odasına götürdü. Sonrası korkunç.

Fantezinin sonu feci bitti! Kankasını yatağa bağlayıp işkence etti

En yakın kız arkadaşlar, hafta sonu evde eğleniyordu. 25 yaşındaki kadın, evinde misafir ettiği 26 yaşındaki arkadaşını birden eğilip öptü. Bunun üzerine 26 yaşındaki Shaunna Littlewood, Sarah Holden'ı kollarından yakalayarak yatak odasına götürdü. Kendisi de arkadaşının yanına uzanıp isterse onu bağlayabileceğini söyledi. Holden'ın kabul etmesiyle geceliği kullanarak ellerini ve ayaklarını yatağa bağladı. Arkadaşına hemen döneceğini söyleyip yatak odasından ayrıldı.

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Fantezinin sonu feci bitti! Kankasını yatağa bağlayıp işkence etti

Sonrasında olacakları ise kimse hayal bile edemezdi. Mutfak bıçağıyla geri gelen Littlewood, çocukluk arkadaşını bıçaklamaya başladı. Kabusa dönen gecede bıçak darbeleri Sarah Holden'ın yüzüne, karnına, boynuna ve göğsüne isabet etti. Holden, o anları "Dilim tutulmuştu, yardım için çığlık atmak istedim ve sesim çıkmadı" diye anlattı.

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Fantezinin sonu feci bitti! Kankasını yatağa bağlayıp işkence etti

Doktorlar, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan kadını kurtarmayı başardı.

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Fantezinin sonu feci bitti! Kankasını yatağa bağlayıp işkence etti

Sarah Holden'ın itiraflarını 'Grinin Elli Tonu seks oyunları' olarak niteleyen İngiliz basını, en yakın arkadaşların bir daha hiç barışmayacağını yazdı.

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