Fantezi odaları ilk kez görüntülendi! İçerde bakın neler oluyormuş

Japonya'da karşılaşabileceğiniz en değişik yerlerden biri de ülkenin ünlü aşk otelleri. 1960'lı yıllarda ortaya çıkan bu fantezi otellerinde yaşananlar bir fotoğrafçı tarafından gün yüzüne çıktı.
Değişik konseptlerde dizayn edilmiş bu oteller hem turistlerin hem de "özel hayatlarına" zaman ayıramayan Japonlara sıkça hizmet veriyor.
İlk olarak 1960'lı yıllarda ortaya çıkan bu oteller bu tarihe kadar popülerliğini artırdı ve Çin başta olmak üzere Uzakdoğu'nun diğer ülkelerine de yayıldı.
37 binden 000’den fazla aşk oteli Japonya’da kağıt gibi duvarlardan şikayetçi çiftlere, çocuklarından dolayı huzur bulamayan evlilere, gizli buluşmak isteyenlere hizmet veriyor.
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