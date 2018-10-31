Fantezi odaları ilk kez görüntülendi! İçerde bakın neler oluyormuş

Japonya'da karşınıza çıkacak en garip yerlerden biri de Love Hotel adı altında hizmet veren fantezi otelleri. Her yıl milyonlarca turist çeken bu otellerde neler oluyor, içeride neler yaşanıyor?

Fantezi odaları ilk kez görüntülendi! İçerde bakın neler oluyormuş

Japonya'da karşılaşabileceğiniz en değişik yerlerden biri de ülkenin ünlü aşk otelleri. 1960'lı yıllarda ortaya çıkan bu fantezi otellerinde yaşananlar bir fotoğrafçı tarafından gün yüzüne çıktı.

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Fantezi odaları ilk kez görüntülendi! İçerde bakın neler oluyormuş

Değişik konseptlerde dizayn edilmiş bu oteller hem turistlerin hem de "özel hayatlarına" zaman ayıramayan Japonlara sıkça hizmet veriyor.

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Fantezi odaları ilk kez görüntülendi! İçerde bakın neler oluyormuş

İlk olarak 1960'lı yıllarda ortaya çıkan bu oteller bu tarihe kadar popülerliğini artırdı ve Çin başta olmak üzere Uzakdoğu'nun diğer ülkelerine de yayıldı.

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Fantezi odaları ilk kez görüntülendi! İçerde bakın neler oluyormuş

37 binden 000’den fazla aşk oteli Japonya’da kağıt gibi duvarlardan şikayetçi çiftlere, çocuklarından dolayı huzur bulamayan evlilere, gizli buluşmak isteyenlere hizmet veriyor.

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